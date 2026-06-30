De nuevo el actual secretario del ayuntamiento de Victoria, Hugo Reséndez Silva encabezó la más reciente encuesta de la empresa Poligrama en torno a los aspirantes de la candidatura de Morena para la alcaldía local en la elección del 6 de junio del 2027, pero enfrenta varios obstáculos que podrían afectar su proyecto político, entre los que destaca su cercanía con Eduardo Gattás Báez.

Según el resultado de la encuesta de la empresa Poligrama, Reséndez Silva obtuvo el 15.2% de las preferencias electorales de los ciudadanos encuestados, seguido por el actual titular de la Secretaría de Trabajo (ST), Luis Gerardo Illoldi Reyes con el 12.6% de los votos, luego aparece la diputada local Katalyna Méndez Cepeda con el 8.3%, le sigue Luis Eduardo García Reyes, Vocal Ejecutivo de Caza y Pesca del Gobierno del Estado y finalmente la titular de la Secretaría de Bienestar (SB), Silvia Casas González con 7.0%.

La diferencia entre el primero y el segundo lugar es de tan sólo 2.6%, cuya ventaja no es significativa en una contienda interna por la nominación de Morena, sobre todo cuando el encargado de generar más y mejores empleos en Tamaulipas tiene el tiempo suficiente para alcanzar y rebasar a Reséndez Silva.

De igual forma, el secretario del ayuntamiento de Victoria puede tener en contra la versión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de que “es tiempo de mujeres”, por lo que la beneficiada podría ser la diputada local Méndez Cepeda, sin embargo, luego de los pésimos resultados de varias gobernadoras surgidas de las filas de Morena, como son los casos de Layda Sansores Sanromán de Campeche, Marina del Pilar Ávila Olmedo de Baja California y Evelyn Salgado Pineda de Guerrero, está aseveración no es ninguna garantía de que pueda obtener la codiciada nominación para contender en el 2027.

Y como dice el viejo refrán, “caballo que alcanza, gana”, no hay que perder de vista a Luis Eduardo García Reyes, quien poco a poco ha logrado tener una buena posición en las preferencias electorales de las y de los victorenses, sobre todo cuando tiene la guía de Graciela de Alejando Acevedo, mejor conocida como Chacha de Alejandro, entre la clase política de Victoria.

Para fortuna del secretario del ayuntamiento de Victoria, Silvia Casas González no ha sabido aprovechar el importante cargo que tiene porque prefiere estar en sus cómodas oficinas que salir a las colonias y ejidos para estar cerca de las personas de escasos recursos económicos, puesto que sólo se presenta cuando el gobernador Américo Villarreal Anaya acude a uno de sus eventos para dar la impresión de que cumple cabalmente con su tarea.

En la encuesta de la empresa Poligrama no aparecen otros victorenses que también buscan la nominación de Morena para contender en la elección del 2027 por la alcaldía local, como es el caso del diputado federal José Braña Mójica, el empresario Jorge “Tico” García García y el funcionario Rómulo Pérez Sánchez, aunque este último tendría de renunciar a los cargos que ostenta actualmente tanto en el gobierno estatal como en el propio partido guinda.

Es por eso, que Reséndez Silva enfrenta varios obstáculos que podrían truncar su proyecto de gobernar el municipio de Victoria, pero como en política todo se puede, no hay que descartar esta posibilidad, pero antes deberá desmarcarse por completo del alcalde Gattás Báez.

¿Se atreverá?, lo veo difícil, pero valdría la pena porque Reséndez Silva tiene buena aceptación, como se puede constatar en las encuestas más recientes acerca de las preferencias electorales de las y de los victorenses.

En otro tema, el director general y fundador del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), Juan Carlos Anaya Castellanos, reveló que México no sólo ha logrado incrementar la producción de carne de res, sino también exportarla a los Estados Unidos a pesar de las restricciones impuestas por el gusano barrenador en nuestro país.

Anaya Castellanos señaló que México dejó de exportar casi dos millones de cabezas de ganado a los Estados Unidos entre noviembre del 2024 y abril del 2026, por lo que los ganaderos mexicanos tuvieron perdidas económicas de poco más de 2 mil 200 millones de dólares.

“Esta situación propició que se tuviera un mayor volumen de ganado disponible para ser canalizado hacia el sacrificio y por ende aumento la producción de carne para la exportación a los Estados Unidos”, aseveró Anaya Castellanos.

Por otra parte, pero sin dejar el tema de la venta de carne de res a los Estados Unidos, valdría la pena preguntarle al presidente de la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas (UGRT), ingeniero José Ramón Guerrero Gamboa, sí sus asociados han aprovechado este “boom” para reducir sus pérdidas económicas por el gusano barrenador en la entidad.

Se espera que el ingeniero Guerrero Gamboa, tan entrón como se ve, se haya puesto listo para participar en el sacrificio de más cabezas de ganado, sobre todo cuando tiene la alternativa de aprovechar las instalaciones de la Facultad de Veterinaria y Zootecnia de la UAT, Campus Victoria.

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