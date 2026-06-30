Con la conclusión del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, las diputadas y diputados mantendrán el trabajo cercano con la ciudadanía durante el receso legislativo, atendiendo las necesidades de sus distritos y preparando nuevas iniciativas que contribuyan al desarrollo de Tamaulipas.

Durante la conferencia de este lunes, el presidente de la Junta de Gobierno, diputado Humberto Armando Prieto Herrera, destacó que en el periodo legislativo se recibieron 526 iniciativas, de las cuales se han aprobado 391 decretos, además de 86 puntos de acuerdo y 423 dictámenes, cifras que reflejan el trabajo permanente de las diputadas y diputados en favor de las y los tamaulipecos.

Prieto Herrera señaló que el Congreso de Tamaulipas se ha mantenido entre los órganos legislativos más productivos del país y destacó la colaboración institucional con organismos nacionales e internacionales, como el Senado de la República, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), UNICEF y ONU Mujeres.

“Cerramos este periodo como lo iniciamos: a tambor batiente. Las diputadas y los diputados han sido muy productivos y seguiremos trabajando para responder a las necesidades de las y los tamaulipecos”, resaltó.

Respecto a la revisión de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2024, el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, diputado Elifa Gómez Lozano, explicó que los entes fiscalizados disponen de 90 días hábiles para solventar las observaciones formuladas por la Auditoría Superior del Estado. Una vez concluido ese plazo, y de ser necesario, los expedientes podrán turnarse a las autoridades competentes.

Finalmente, Prieto Herrera informó que la Diputación Permanente se instalará el próximo miércoles para dar continuidad al trabajo legislativo y, en caso de ser necesario, convocar a sesiones extraordinarias para desahogar los asuntos pendientes.