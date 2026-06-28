El accidente ocurrió en la zona financiera de la capital china cuando una aeronave ligera impactó contra el China Zun, uno de los edificios más emblemáticos de Pekín. Autoridades investigan las causas del siniestro que dejó daños en la fachada y personas lesionadas.

El piloto de una avioneta que se estrelló contra el rascacielos más alto de Pekín falleció tras el impacto ocurrido en una de las zonas financieras más importantes de la capital china, informaron autoridades locales.

El accidente se registró durante la tarde del viernes cuando una aeronave deportiva ligera chocó contra un edificio de gran altura en el distrito de Chaoyang. El inmueble afectado fue identificado como el China Zun, también conocido como CITIC Tower, con 528 metros de altura.

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, el piloto era el único ocupante de la aeronave y murió a consecuencia del accidente. Además, otras personas resultaron heridas y recibieron atención médica.

El choque provocó daños visibles en la fachada de cristal del rascacielos, mientras fragmentos de la avioneta cayeron en calles cercanas y desde niveles superiores del edificio.

Las autoridades señalaron que equipos especializados ya realizan investigaciones para determinar qué provocó que la aeronave terminara impactando contra la torre.

Hasta ahora no se han dado a conocer detalles sobre el origen del vuelo, el destino previsto de la avioneta ni las circunstancias exactas que llevaron al accidente.

La aeronave involucrada habría sido una avioneta deportiva ligera tipo Sunward SA 60L Aurora, aunque los primeros datos sobre el modelo y matrícula fueron difundidos a través de registros aeronáuticos preliminares.

El caso generó atención internacional debido a que ocurrió en una zona de alta seguridad, donde existen estrictos controles sobre el espacio aéreo de baja altitud y el uso de drones.

El edificio afectado es considerado uno de los principales símbolos modernos de Pekín. Fue inaugurado en 2018 y se convirtió en la construcción más alta de la capital china.

El incidente ocurrió en Guomao, un área con gran presencia empresarial y actividad financiera, donde se concentran oficinas de compañías nacionales e internacionales.

Las autoridades continúan con las investigaciones mientras se evalúan los daños ocasionados por el impacto y se buscan determinar las causas del accidente aéreo.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas