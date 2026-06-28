El Comando Central estadounidense confirmó una nueva ofensiva contra objetivos militares iraníes luego de un ataque atribuido a Teherán contra un buque petrolero. La operación impactó instalaciones vinculadas con defensa aérea, drones y vigilancia.

La tensión entre Estados Unidos e Irán volvió a escalar este sábado después de que fuerzas estadounidenses ejecutaran nuevos ataques contra territorio iraní, en respuesta a un incidente contra una embarcación comercial en una de las rutas marítimas más importantes del mundo: el estrecho de Ormuz.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó que la operación fue realizada contra distintos objetivos militares de Irán, como parte de una respuesta directa a lo que Washington calificó como agresiones contra la navegación internacional.

De acuerdo con el reporte estadounidense, los bombardeos estuvieron enfocados en instalaciones de vigilancia militar, sistemas de comunicación, posiciones de defensa aérea, almacenes de drones y capacidades relacionadas con el despliegue de minas navales.

El Centcom señaló que la acción ocurrió después de un ataque con drones atribuido a Irán contra un buque petrolero que transitaba por el estrecho de Ormuz, una zona estratégica para el comercio mundial de energía.

La autoridad militar estadounidense afirmó que había dado a Teherán la oportunidad de respetar un acuerdo de cese de hostilidades, pero aseguró que la respuesta iraní provocó la nueva ofensiva.

El gobierno iraní, por su parte, acusó a Estados Unidos de incumplir los acuerdos alcanzados previamente y justificó sus acciones posteriores como una respuesta de defensa.

La escalada ocurre después de que ambas naciones firmaran un memorando de entendimiento para reducir las hostilidades y mantener la seguridad de la navegación en la zona, mientras avanzaban negociaciones relacionadas con el programa nuclear iraní.

El estrecho de Ormuz es una de las rutas marítimas más importantes para el transporte mundial de petróleo y gas, por lo que cualquier enfrentamiento en la zona genera preocupación internacional por posibles afectaciones al comercio energético.

Estados Unidos aseguró que el tránsito de embarcaciones comerciales continúa y afirmó que sus fuerzas permanecen preparadas para responder ante nuevas amenazas.

La nueva confrontación representa uno de los momentos de mayor tensión reciente entre Washington y Teherán, con el riesgo de que una cadena de represalias complique los esfuerzos diplomáticos en Medio Oriente.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas