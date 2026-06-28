La exposición del Museo Nacional de Arte reúne obras históricas, piezas contemporáneas y materiales documentales para cuestionar los estereotipos visuales construidos alrededor de las mujeres indígenas. La muestra permanecerá abierta hasta el 5 de julio de 2026.

La exposición “Disputar la mirada. Imaginarios visuales de las mujeres indígenas” continúa generando reflexión entre visitantes del Museo Nacional de Arte (MUNAL), donde plantea una revisión crítica sobre la forma en que el arte mexicano ha representado durante décadas a las mujeres indígenas.

La muestra reúne obras históricas y contemporáneas, fotografías, publicaciones y materiales provenientes de distintas colecciones, con el propósito de analizar cómo ciertas imágenes e ideas sobre identidad, tradición y cultura fueron construidas y difundidas a través del tiempo.

Las curadoras de la exposición explicaron que el proyecto busca abrir nuevas formas de observar las piezas que forman parte del patrimonio artístico nacional, cuestionando aquellas representaciones que durante años fueron vistas como únicas o naturales.

La historiadora del arte Ariadna Solís destacó que uno de los principales aportes de la muestra fue revisar los propios acervos del museo para identificar cómo ciertas narrativas visuales participaron en la construcción de imaginarios sobre las mujeres indígenas.

El concepto de “disputar”, que da nombre a la exposición, plantea precisamente la posibilidad de debatir, reinterpretar y mirar desde otras perspectivas las imágenes que forman parte de la memoria colectiva.

Desde su apertura y hasta el 23 de junio, la exposición registró más de 137 mil visitantes, quienes participaron también en actividades paralelas como talleres, conversatorios y recorridos guiados.

Las responsables del proyecto señalaron que uno de los aspectos más relevantes ha sido la respuesta del público, ya que muchas visitas se transformaron en espacios de diálogo donde las personas compartieron experiencias relacionadas con los temas abordados.

Más que presentar una conclusión definitiva, la exposición busca generar preguntas sobre la manera en que se construyen las imágenes y sobre la importancia de reconocer diferentes voces dentro de la historia cultural de México.

“Disputar la mirada. Imaginarios visuales de las mujeres indígenas” permanecerá abierta al público hasta el 5 de julio de 2026 en el Museo Nacional de Arte, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

La exposición forma parte de los esfuerzos por ampliar la conversación sobre arte, representación e identidad, acercando al público una revisión crítica del papel que han tenido las imágenes en la construcción de ideas sociales y culturales.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas