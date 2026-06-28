Más de 180 jóvenes participaron en una jornada formativa en el Centro Cultural Tijuana enfocada en prevención de violencia, autocuidado y ciudadanía digital. La actividad buscó brindar herramientas para un uso más seguro y responsable de internet.

Más de 180 jóvenes que forman parte de la estrategia Jornadas de Paz en Tijuana participaron en una capacitación especial en el Centro Cultural Tijuana (Cecut), donde recibieron herramientas para fortalecer la convivencia, la prevención de violencia y el manejo responsable de los entornos digitales.

La actividad fue organizada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Cecut, en coordinación con el Centro de Cultura Digital (CCD) de la Ciudad de México, con el objetivo de impulsar habilidades críticas y colectivas entre adolescentes y jóvenes participantes del programa Jóvenes Sembradores de Paz.

La capacitación llevó por nombre “Habitar la red: Cuidados colectivos para navegar internet” y fue impartida por Ana Escutia, coordinadora del Área Educativa y de Comunidades del Centro de Cultura Digital.

Durante la sesión, las y los participantes reflexionaron sobre la manera en que interactúan en internet, los riesgos del entorno digital y la importancia de construir espacios virtuales libres de violencia mediante prácticas de cuidado colectivo.

El encuentro planteó el entorno digital como un espacio donde también es necesario ejercer responsabilidad, respeto y participación ciudadana.

Las y los asistentes forman parte de las Jornadas de Paz en Tijuana, una estrategia que busca acercar servicios, actividades culturales, acciones preventivas y programas sociales a zonas con distintas necesidades comunitarias.

Estas jornadas incluyen actividades como brigadas de salud, apoyo ciudadano, acciones de prevención, desarme voluntario y espacios culturales para fortalecer el tejido social.

Durante el encuentro, autoridades del Cecut destacaron la colaboración con los jóvenes y reconocieron su participación como parte fundamental de los esfuerzos comunitarios.

La directora general del Cecut, Miriam García Aguirre, invitó a las juventudes participantes a apropiarse de los espacios culturales y considerarlos lugares abiertos para toda la comunidad tijuanense.

Al finalizar la capacitación, los jóvenes realizaron un recorrido por las instalaciones del recinto cultural, experiencia que para algunos representó su primer acercamiento al Cecut.

Varios participantes expresaron su interés por regresar al espacio junto con familiares y amistades, fortaleciendo así el vínculo entre la juventud, la cultura y las actividades comunitarias.

La iniciativa busca continuar generando herramientas para que las nuevas generaciones participen activamente en la construcción de entornos más seguros, tanto en sus comunidades como en los espacios digitales.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas