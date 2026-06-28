La nueva muestra del MAM recupera seis décadas de trayectoria de la artista mexicana y destaca su papel dentro de los movimientos culturales vinculados a la diversidad sexual en México. La exposición reúne pintura, gráfica, escultura y documentos inéditos.

El legado artístico y la historia de activismo cultural de Marysole Wörner Baz vuelven al centro de la conversación con una nueva exposición en el Museo de Arte Moderno (MAM), donde se presenta una revisión de su trayectoria creativa y su aportación a la escena artística mexicana del siglo XX.

La muestra “Marysole Wörner Baz. Redenciones marginales” reúne 72 piezas entre pinturas, grabados, esculturas y materiales documentales que recorren distintas etapas de la carrera de la creadora, desde sus primeras obras hasta sus exploraciones posteriores con paisajes y esculturas en madera y metal.

La exposición busca recuperar la importancia de una autora cuya producción artística estuvo marcada por una mirada distinta hacia personajes, espacios y temas que durante años permanecieron fuera del centro de las narrativas culturales.

El recorrido plantea una nueva lectura de su obra y destaca la manera en que Wörner Baz construyó un lenguaje propio, alejado de las tendencias dominantes de su tiempo.

Como parte de las actividades del Mes del Orgullo, la muestra también aborda la participación de la artista en los primeros movimientos culturales relacionados con la comunidad LGBTTTIQ+ en México.

Investigaciones recientes han permitido recuperar documentos sobre su presencia en eventos como la Semana Cultural Gay, considerada antecedente del actual Festival Internacional por la Diversidad Sexual.

Especialistas señalaron que este aspecto de su trayectoria había sido poco difundido y representa una parte importante para comprender su legado más allá de la creación artística.

El proyecto incorpora materiales documentales provenientes de investigaciones recientes y archivos relacionados con la trayectoria de la artista.

La muestra también permite acercar su trabajo a nuevas generaciones y reconocer su papel como una creadora que desarrolló una propuesta estética singular, vinculada con la memoria, la identidad y la representación de grupos históricamente invisibilizados.

“Marysole Wörner Baz. Redenciones marginales” permanecerá abierta al público hasta el 25 de octubre de 2026 en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México.

La exposición forma parte de los esfuerzos del recinto y del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura por ampliar la revisión histórica del arte mexicano e incorporar voces que durante años no recibieron el reconocimiento correspondiente.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas