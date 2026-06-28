El economista jefe del Fondo Monetario Internacional afirmó que la globalización no desapareció, sino que atraviesa una etapa de transformación marcada por conflictos, tensiones comerciales y cambios en las cadenas de suministro. México y Vietnam aparecen como países beneficiados por esta reconfiguración.

La economía mundial no está cerrando la etapa de la globalización, sino entrando en una nueva fase de reorganización. Así lo señaló el economista jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI), Pierre-Olivier Gourinchas, quien aseguró que los cambios actuales representan una transformación del comercio internacional y no el final de la integración económica.

Durante una entrevista con la agencia AFP, el especialista explicó que los conflictos geopolíticos, las nuevas barreras comerciales y el aumento del proteccionismo han obligado a las empresas y países a modificar sus estrategias de producción y distribución.

Gourinchas destacó que algunas economías emergentes han aprovechado la reconfiguración de las cadenas de suministro globales. Entre ellas mencionó a México y Vietnam, países que han incrementado su participación como puntos estratégicos para la producción y exportación.

El economista señaló que estos llamados países conectores han encontrado oportunidades ante la reducción de ciertos vínculos comerciales entre grandes potencias, especialmente entre Estados Unidos y China.

Sin embargo, advirtió que el reto para estas naciones será mantener la demanda internacional de sus productos, particularmente en los mercados desarrollados.

El funcionario del FMI explicó que las recientes disputas arancelarias y restricciones comerciales deben interpretarse como un ajuste en las relaciones económicas entre países, más que como una desaparición del comercio global.

Afirmó que una de las principales transformaciones ha sido la búsqueda de menor dependencia comercial entre Estados Unidos y China, una tendencia que ha impulsado a las empresas a diversificar proveedores y trasladar parte de sus operaciones.

Este escenario ha generado nuevas oportunidades, pero también riesgos para las economías que dependen de un modelo basado principalmente en exportaciones.

El organismo internacional se alista para presentar una actualización de sus pronósticos sobre la economía mundial, en un contexto marcado por conflictos internacionales y presiones sobre el suministro energético.

Gourinchas advirtió que varias economías emergentes podrían enfrentar dificultades si los países desarrollados continúan orientándose hacia modelos más internos y reducen su dependencia de proveedores externos.

El especialista señaló que seguir el camino de crecimiento basado en exportaciones que impulsaron economías como China podría ser más complicado para otros países, incluido el caso de India.

La globalización, concluyó, continúa activa, pero bajo una estructura diferente donde las cadenas productivas buscan mayor seguridad, diversificación y adaptación frente a un escenario internacional más complejo.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas