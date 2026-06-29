El evento de descuentos de Amazon generó miles de millones de dólares en compras durante cuatro días, impulsado por ofertas y promociones.

Sin embargo, la reducción del gasto promedio por pedido refleja una mayor presión sobre el bolsillo de los consumidores estadounidenses.

El Prime Day volvió a convertirse en un termómetro del consumo en Estados Unidos: millones de compradores aprovecharon las promociones de Amazon para adquirir productos electrónicos, artículos para el hogar y bienes de uso diario, aunque los datos muestran señales de mayor cautela económica entre los usuarios.

Durante la edición de este año, las compras en línea superaron los 26 mil 400 millones de dólares entre el 23 y el 26 de junio, de acuerdo con datos de Adobe Analytics, lo que representó un crecimiento anual de 9.3 por ciento.

El aumento en las ventas estuvo relacionado con descuentos atractivos y con consumidores que aprovecharon las promociones para adelantar compras de productos que ya tenían contemplados, especialmente en categorías como tecnología, electrodomésticos, juguetes y cuidado personal.

Aunque el volumen de gasto creció, especialistas señalaron que el comportamiento del consumidor refleja una estrategia más enfocada en aprovechar oportunidades y reducir costos.

Una muestra de ello fue el descenso en el valor promedio de las órdenes. Según datos de Numerator, basados en el análisis de más de 178 mil pedidos, el gasto promedio pasó de 53.34 dólares el año pasado a 47.66 dólares en esta edición.

Para analistas, esta disminución representa una señal de que los consumidores están administrando con mayor cuidado sus recursos ante