La petroquímica brasileña obtuvo una medida temporal que frena acciones de cobro de algunos acreedores mientras busca avanzar en un proceso de mediación. La compañía enfrenta fuertes presiones por deuda, problemas del sector y obligaciones financieras próximas.

La gigante petroquímica brasileña Braskem logró una protección judicial temporal de 60 días frente a ciertos acreedores, una medida que busca abrir espacio para negociar alternativas financieras en medio de una complicada situación económica.

La resolución fue emitida por un tribunal de São Paulo y establece la suspensión de procedimientos de ejecución promovidos por acreedores participantes en el proceso de mediación iniciado por la compañía.

Braskem aclaró que la protección otorgada tiene un alcance limitado y está enfocada exclusivamente en aspectos financieros, sin representar por ahora un proceso formal de recuperación judicial.

De acuerdo con documentos presentados ante las autoridades del mercado brasileño, la empresa enfrenta un escenario desafiante debido a la crisis internacional del sector petroquímico, compromisos financieros relacionados con un problema geológico en Brasil y un entorno global marcado por tensiones económicas.

La compañía también enfrenta vencimientos importantes de deuda en los próximos meses, mientras busca evitar que las obligaciones financieras generen mayores afectaciones a su operación.

La deuda financiera total de Braskem alcanza cifras multimillonarias, lo que incrementó la presión para encontrar mecanismos que permitan mantener la estabilidad financiera de la empresa.

Aunque el juez autorizó la suspensión temporal de acciones de ejecución durante 60 días, la resolución estableció restricciones y negó algunas solicitudes adicionales planteadas por la compañía.

Entre ellas, no se autorizó suspender ciertos efectos relacionados con cláusulas de aceleración de deuda, terminaciones contractuales o posibles sanciones derivadas de una eventual solicitud de protección frente a insolvencia.

El periodo otorgado permitirá a Braskem avanzar en conversaciones con sus acreedores y evaluar opciones para enfrentar sus compromisos sin llegar, por ahora, a una reestructuración judicial.

El caso se suma a la lista de desafíos que enfrenta la industria petroquímica mundial, afectada por menor demanda, volatilidad de mercados y mayores costos operativos.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas