UNO. –El despliegue de más de 3 mil 500 elementos de la Guardia Estatal y Tránsito Estatal para el periodo vacacional de verano representa una acción necesaria en un estado donde la seguridad continúa siendo una de las principales preocupaciones de la población y de quienes lo visitan. La presencia de las corporaciones en carreteras, destinos turísticos y municipios genera mayor confianza entre los viajeros y contribuye a prevenir incidentes durante una temporada de alta movilidad.

El reto de este operativo es y será que se traduzca en resultados medibles. La ciudadanía espera como hasta ahora carreteras más seguras, atención oportuna ante emergencias y una disminución de los delitos, no únicamente una mayor presencia policial.

Resulta positivo que las autoridades también contemplen la vigilancia de los planteles educativos para evitar robos y actos de vandalismo durante el receso escolar, como siempre sucede y sobre todo una problemática recurrente que afecta el patrimonio público y retrasa el inicio de clases.

Lo deseable es que estas estrategias formen parte de un esfuerzo permanente, con evaluación constante, coordinación entre instituciones y rendición de cuentas sobre sus resultados como hasta ahora lo hace el general Carlos Arturo Pancardo Escudero, que la verdad se dedica a trabajar y sacar el trabajo adelante no es panchero como su antecesor, aquí si hay proyecto.

DOS. – Cuando existe disciplina financiera, transparencia y una correcta aplicación del presupuesto, los resultados terminan reflejándose en beneficios tangibles para la comunidad. Ese es el mensaje que en la actualidad proyecta la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Las recientes declaraciones del rector Dámaso Anaya ponen sobre la mesa un principio básico de toda institución pública: administrar bien permite crecer mejor. La inversión en infraestructura, centros de idiomas, espacios deportivos, estancias infantiles y mejores condiciones para docentes y estudiantes es consecuencia de un manejo responsable de las finanzas, acompañado de procesos de rendición de cuentas.

Y vaya que no se trata únicamente de mantener finanzas sanas, sino de convertir los recursos en oportunidades para miles de jóvenes que encuentran en la UAT una universidad con mejores servicios y mayor capacidad para responder a la demanda educativa.

La transparencia genera confianza, y la confianza abre la puerta a nuevos proyectos, al respaldo institucional y a una mejor relación entre autoridades, trabajadores y sociedad. Cuando el presupuesto se ejerce con responsabilidad, los beneficios son visibles y alcanzan a toda la comunidad universitaria.

La experiencia de la UAT demuestra que una administración eficiente no es un discurso, sino una herramienta para impulsar el desarrollo. Al final, la mejor rendición de cuentas son las obras, los servicios y los resultados que pueden constatarse en las aulas y en cada uno de los espacios que fortalecen la formación de las nuevas generaciones.

TRES. – El éxito del BarbachaFest 2026 confirma que las tradiciones, cuando se convierten en un proyecto bien organizado, pueden transformarse en un motor de desarrollo para una comunidad como en el

Municipio de El Mante.

Y mire que más allá de ser un festival gastronómico, este evento demuestra que la cultura y la identidad regional también generan economía, turismo y oportunidades para las familias.

La amplia participación de visitantes y expositores refleja que El Mante tiene el potencial para consolidarse como un destino atractivo dentro de Tamaulipas. Cada turista que llega consume en restaurantes, hoteles, comercios y negocios locales, generando una derrama económica que beneficia a emprendedores, productores y prestadores de servicios.

La apuesta del Gobierno Municipal que encabeza Paty Chío, por fortalecer este tipo de festivales va en la dirección correcta, se trata de promover la riqueza gastronómica y las tradiciones locales que no solo preserva la identidad mantense, sino que también posiciona al municipio en el mapa turístico del estado, diversificando las oportunidades de crecimiento económico.

El BarbachaFest dejó en evidencia que el turismo puede ser un factor de cohesión social. La convivencia familiar, los espacios culturales y la participación ciudadana fortalecen el sentido de pertenencia y proyectan una imagen positiva de El Mante hacia quienes lo visitan, así de fácil.