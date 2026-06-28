La compañía tecnológica habría solicitado al gobierno estadounidense una excepción para adquirir semiconductores de memoria fabricados por ChangXin Memory Technologies, empresa señalada por autoridades de seguridad de Washington. La medida surge en medio del alza global en los costos de chips impulsada por la expansión de la inteligencia artificial.

Apple enfrenta una nueva presión dentro de la cadena mundial de suministro tecnológico: la empresa estaría buscando la aprobación del gobierno de Estados Unidos para comprar chips de memoria a una compañía china restringida por las autoridades estadounidenses, de acuerdo con información publicada por Financial Times.

La petición involucraría a ChangXin Memory Technologies (CXMT), uno de los principales fabricantes chinos de semiconductores de memoria, cuya actividad ha sido observada por Washington debido a posibles vínculos con el sector militar de China.

Según el reporte, la empresa dirigida por Tim Cook habría realizado gestiones ante funcionarios de la administración estadounidense para obtener autorización y poder acceder a estos componentes, una alternativa que le permitiría reducir el impacto financiero provocado por el incremento en los precios de los chips.

El mercado de semiconductores atraviesa una etapa de alta demanda debido al crecimiento acelerado de la inteligencia artificial, especialmente por la construcción de nuevos centros de datos que requieren grandes cantidades de memoria y procesamiento.

Ante este escenario, Apple recientemente ajustó los precios de algunos productos como el iPad y el MacBook, argumentando que el encarecimiento de componentes y almacenamiento tecnológico había generado mayores costos de producción.

La compañía busca mantener el equilibrio entre garantizar el suministro de piezas clave y cumplir con las restricciones comerciales impuestas por Estados Unidos a determinados fabricantes chinos.

CXMT fue incluida en medidas de vigilancia del gobierno estadounidense debido a señalamientos relacionados con seguridad nacional. Las empresas de Estados Unidos tienen limitaciones para realizar negocios con compañías colocadas en listas restringidas sin contar con permisos especiales.

La posible autorización para Apple representaría un caso relevante dentro de la disputa tecnológica entre Washington y Beijing, donde los semiconductores se han convertido en un elemento estratégico para la economía y la competencia internacional.

Hasta el momento, Apple, CXMT y autoridades estadounidenses no han emitido una postura pública sobre la solicitud reportada.

La situación refleja los retos que enfrentan las grandes empresas tecnológicas ante un escenario donde la necesidad de componentes avanzados choca con las nuevas reglas comerciales y de seguridad que marcan la relación entre Estados Unidos y China.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas