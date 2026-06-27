La transformación del sector automotriz va más allá de los vehículos eléctricos y la innovación tecnológica. Nuevos modelos de liderazgo, colaboración y adaptación están redefiniendo la forma de hacer carrera dentro de la industria.

La industria automotriz atraviesa una etapa de profunda evolución, impulsada no solo por avances como la electrificación, la automatización y las nuevas tecnologías, sino también por un cambio en la manera en que las empresas entienden el liderazgo y el desarrollo profesional.

Mariana Silveira Lavigne, directora de Mercadotecnia de Stellantis México y responsable de la marca FIAT en el país, destacó que las compañías actuales requieren perfiles capaces de adaptarse rápidamente a los cambios del mercado y trabajar de forma colaborativa.

Durante su participación en el Expansión Mujeres Summit 2026, la ejecutiva señaló que el concepto tradicional de crecimiento profesional dentro de las organizaciones está cambiando, especialmente en sectores donde durante años predominaban estructuras más rígidas.

De acuerdo con Silveira, las empresas automotrices buscan cada vez más personas con capacidad de conectar equipos, generar soluciones y colaborar entre diferentes áreas, dejando atrás modelos de trabajo aislados.

La rapidez con la que evoluciona el mercado obliga a las organizaciones a impulsar liderazgos más flexibles, con mayor comunicación y apertura al aprendizaje constante.

En este nuevo escenario, habilidades como la empatía, la curiosidad y la adaptación se vuelven factores clave para enfrentar los retos de una industria marcada por la innovación.

La directiva explicó que las nuevas dinámicas empresariales han permitido abrir espacio a estilos de liderazgo distintos, donde la inteligencia emocional y la capacidad de construir equipos tienen mayor relevancia.

Señaló que durante mucho tiempo existió la idea de que para avanzar profesionalmente las mujeres debían adoptar modelos de liderazgo más rígidos; sin embargo, actualmente las compañías valoran perfiles que combinan resultados con cercanía y comunicación.

Otro de los cambios importantes dentro del entorno laboral es la forma en que se aborda el equilibrio entre la vida personal y profesional.

Silveira recordó que anteriormente muchas mujeres evitaban mostrar aspectos de su vida familiar por temor a que fueran considerados una limitante en su desarrollo laboral.

Hoy, explicó, las empresas comienzan a reconocer que los liderazgos más completos incluyen distintas experiencias personales y profesionales.

La transformación del sector no solo dependerá de nuevos modelos de vehículos o avances tecnológicos, sino también de la capacidad de las organizaciones para desarrollar talento diverso y adaptable.

Para Silveira, las empresas que logren combinar innovación, colaboración y una visión más humana estarán mejor preparadas para enfrentar los desafíos del futuro.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas