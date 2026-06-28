Por Alberto Guerra Salazar

CIUDAD VICTORIA, (ASI).— Rodolfo Torre Cantú estaba llamado a convertirse en Gobernador de Tamaulipas, pero mentes perversas dieron un vuelco a la historia decidiendo arrancarle la vida. Su hermano Egidio surgió como candidato emergente y esa circunstancia terminó de cerrar el círculo trágico de ese sexenio.

Fue un gobierno mediocre, obscuro, incapaz, de manejos financieros sospechosos, puesto en manos de un perverso personaje avecindando en Nuevo León, que se convirtió en el poder tras el trono y luego simplemente desapareció, llevándose presumiblemente, las alforjas llenas de billetes de gobierno.

La mención es pertinente porque se cumplieron 16 años desde que Rodolfo fue muerto a balazos a pocos días de que ocurrieran las elecciones constitucionales que lo convertirían en jefe del gobierno sexenal siguiente.

Ni entonces ni ahora existió interés oficial de llevar las investigaciones hasta el esclarecimiento total de la ejecución, despertando todo tipo de suspicacias.

Es una triste historia política que aparece como mancha en el ejercicio del poder estatal pues supone traiciones y dobleces mezquinas.

Hoy, Egidio vive fuera de Tamaulipas con cuentas bancarias que no se agotarán en muchas generaciones de su descendencia.

El nivel de corrupción de ese episodio alcanzó a diputados y senadores que fingieron que la Virgen les hablaba, para no atender los asuntos mercantiles de su incumbencia.

El saqueo institucional de recursos públicos ha repercutido en el descreimiento ciudadano en el gobierno y sus integrantes.

En Nuevo Laredo, este día se presentará la obra “Rudo: entre las cuerdas y el espectro”, de Rudo Teatro, de la ciudad de México y Veracruz, a las nueve de la noche en el Centro Cultural Nuevo Laredo, con acceso gratuito.

La obra escrita y protagonizada por Rodrigo Román Báez y dirigida por Cristobal Meza Alonso, ofrece una historia llena de emociones que combina el teatro con el universo de la lucha libre.

Este es un festival presentado por el gobierno de Carmen Lilia Cantúrosas Villarreal y el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, que combinan esfuerzos para promover la cultura y brindar espacios gratuitos para el disfrute de las artes escénicas.

Es la función inaugural del XXI Festival Monólogos: Teatro a una sola Voz, promovido por la Secretaría de Cultural y el INBAL.

Por el rumbo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el Rector Dámaso Anaya Alvarado expresó que la institución cumple con un proceso para contar con finanzas sanas, que permiten seguir invirtiendo en infraestructura y en la mejora de los servicios educativos ante la creciente matricula de estudiantes.

“Por eso tenemos gimnasios, Centros de Lenguas, CENDIS, los CEINAS y calidad en todos los plantees. Tenemos mucho más y mejor que otras universidades, no pueden logarlo.

Subrayo que lo esencial que ha sido para la Universidad contar con un adecuado proceso de rendición de cuentas, asi como el respaldo del gobierno del Estado para seguir impulsando los proyectos de crecimiento e infraestructura en todos los rubros.