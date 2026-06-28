Todos estos años he pensado a contrario sensu, de las opiniones escuchadas sobre HÉCTOR JOEL VILLEGAS GONZÁLEZ. Opino que ha sido un buen Secretario General de Gobierno. Su desempeño ha sido institucional, discreto y, sobre todo, le ha guardado lealtad al gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, que es uno de los bienes más preciados en la política.

Digo lo anterior porque dentro de un año, la dirigencia nacional de MORENA, andará registrando a las y los aspirantes a las 6 gubernaturas que estarán en juego, en los comicios de 2028.

Habrá sucesiones gubernamentales en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Seguramente las reglas del juego serán parecidas a las establecidas en 2026, con un año de anticipación, para las 17 gubernaturas que se disputarán en 2027.

Por lo pronto, de acuerdo a CITLALLI HERNÁNDEZ MORA, joven presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, nacida el 29 de abril de 1990, al cierre del plazo se registraron 277 personas. De las cuales 123 fueron presenciales y 154 en línea. Guerrero fue el estado con el mayor registro y Colima tuvo el número de aspirantes más bajo.

Como sigue pendiente la reforma constitucional y legal para la paridad en los cargos unipersonales, el Consejo General del INE deberá de establecer que, en al menos la mitad de los 17 estados, la candidatura será para unamujer, como lo viene haciendo desde el año 2020, avalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Y corresponderá a cada partido, decidir en qué estados la candidatura será para una mujer o para un hombre.

¿Quiénes se apuntarán para la sucesión tamaulipeca de 2028? Los nombres de mujeres que se han mencionado hasta el momento son: OLGA PATRICIA SOSA RUIZ, TANIA CONTRERAS LÓPEZ, CARMEN LILIA CANTUROSAS VILLARREAL, MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ y SILVIA CASAS GONZÁLEZ.

Mientras que, los nombres masculinos que se mencionan hasta el momento, son los de JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, DÁMASO ANAYA ALVARADO y CARLOS ENRIQUE CANTUROSAS VILLARREAL. También a RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA.

Por méritos propios, en las sobremesas de Victoria, se pronuncia con mayor frecuencia el nombre de, HÉCTOR JOEL VILLEGAS GONZÁLEZ, para ser parte de este selecto grupo rumbo a la sucesión de 2028.

El ex diputado federal, 2018-2021, y alcalde de Río Bravo, 2021-2022, se ha ganado el aprecio y reconocimiento del mandatario tamaulipeco. Ha resistido el fuego amigo de sus malquerientes, que en muchas ocasiones lorenunció del gabinete, desde el inicio del sexenio.

Va en el cuarto año de gobierno y todo parece indicar que, el “CALABAZO”, que cuida su barba como pocos, seguirá al frente de la Secretaría General,apoyándose en el no menos eficiente, TOMÁS GLORIA REQUENA, si es que este no busca una diputación en 2027. Es lo que escucho.

Cambiando de canal, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, DÁMASO ANAYA ALVARADO, expresó que la UAT cumple con un proceso exitoso para contar con finanzas sanas, que permiten seguir invirtiendo en infraestructura y en la mejora de los servicios educativos ante la creciente matrícula de estudiantes.

“Por eso tenemos gimnasios, Centros de Lenguas, CENDIS, los CEINAS, y calidad en todos los planteles. Tenemos mucho más y mejor que otras universidades, no pueden lograrlo. Vamos a seguir apoyando sobre todo a los maestros, a los estudiantes y a los trabajadores, queremos que nuestra universidad avance fuertemente”, puntualizó.

En este sentido, destacó que la administración eficiente, la transparencia y el diálogo abierto con la comunidad universitaria han sido clave para impulsar el crecimiento de la institución. En un encuentro con la dirigencia estatal del Sindicato Único de Trabajadores Académicos de la UAT, el rector ratificó su compromiso con el fortalecimiento del gremio docente y el impulso a la calidad educativa.

En su mensaje, subrayó lo esencial que ha sido para la Universidad contar con un adecuado proceso de rendición de cuentas, así como el respaldo del Gobierno del Estado, para seguir impulsando los proyectos de crecimiento e infraestructura en todos los rubros, como así se ha reflejado en los últimos años. Asimismo, enfatizó la relación de respeto y de entendimiento que la Universidad ha establecido con el sindicato de académicos, que ha derivado en los beneficios establecidos en el Contrato Colectivo de Trabajo.

Por su parte el secretario general del SUTAUAT, Luis Gerardo Galván Velazco, agradeció al rector Dámaso Anaya el apoyo que ha brindado al sindicato, que ha permitido lograr conquistas laborales en beneficio de los profesores universitarios.

Durante esta reunión, se llevó a cabo la firma de convenio de las autoridades sindicales y el rector de la UAT en un proceso que marca la ley, y en cumplimiento a lo establecido en el Contrato Colectivo, referente a las prestaciones de los miembros del SUTAUAT.

Mientras que, con el firme compromiso de proteger la salud de las familias matamorenses, el alcalde BETO GRANADOS continúa impulsando, a través de la Secretaría de Salud Pública Municipal, las Jornadas Permanentes de Fumigación, estrategia preventiva que recorre colonias, fraccionamientos, áreas verdes y ejidos para combatir la proliferación del mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya.

Hasta el momento, estas acciones se han llevado a cabo en los fraccionamientos 18 de Octubre, Los Ébanos, Molino del Rey, Arecas, Villa Las Torres, Fidel Velázquez, Los Presidentes, Canadá y Cima; así como en las colonias San Rafael, Obrera, El Cambio, Rafael Ramírez, Los Vergeles y La Joya, además de los sectores Bellas Artes y Transfer 12 de Marzo.

Como resultado de estas acciones, el Gobierno Municipal destacó que durante lo que va de 2026 no se ha registrado ningún caso de dengue en Matamoros, reflejo de la efectividad de las campañas de fumigación y de las estrategias de prevención implementadas.

Con estas acciones, el alcalde BETO GRANADOS refrenda su compromiso de seguir construyendo un Matamoros más limpio, saludable y seguro para las y los habitantes del municipio.