1.- El Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, DÁMASO ANAYA ALVARADO dejó en claro que las finanzas de la máxima casa de estudios, la UAT, se mantienen sanas.

Lo anterior le ha permitido a la Universidad invertir en infraestructura y en la mejora de los servicios educativos, para hacer frente a la cada vez creciente matrícula de estudiantes, en nivel de preparatoria como en Facultades y Unidades Académicas.

DÁMASO expuso que es por ello, que la UAT dispone de una infraestructura, en donde el estudiantado puede ejercitarse en los gimnasios, aprender dos o más idiomas, donde los padres de familia que laboran en la Universidad pueden dejar a sus hijos y planteles educativos donde los alumnos reciben sus programas educativos en las mejores condiciones.

Aparte de ello, el rector ANAYA ALVARADO ha mantenido una buena relación con el personal docente y administrativo, generando un ambiente de cordialidad en todos los niveles para impulsar carreras, doctorados, maestrías y la investigación.

Todo lo anterior se puede lograr, con un manejo transparente en la aplicación del recurso, porque, de no ser así, las condiciones de la UAT serían otras.

Por eso DÁMASO ANAYA destaca cada vez que tiene oportunidad, que la Universidad cumple con un proceso exitoso para contar con finanzas sanas, que permiten seguir invirtiendo en infraestructura y en la mejora de los servicios educativos ante la creciente matrícula de estudiantes.

2.- Por cierto, el presidente del Revolucionario Institucional, BRUNO DÍAZ LARA no estuvo presente en la cada vez más olvidada ceremonia luctuosa de quien fuera el candidato del PRI a la gubernatura del Estado, RODOLFO TORRE CANTÚ.

Es obvio que a BRUNO poco o nada le interesa destacar la figura de un cuadro del partido que se distinguió por su forma sencilla de atender, convivir y tratar a la gente, sobre todo, a la de escasos recursos que en su momento, simpatizó con las siglas del PRI.

A diferencia de BRUNO DÍAZ LARA, que desairó asistir a la ceremonia este domingo 28 de junio, lo hicieron cuadros del PRI que conocieron a RODOLFO TORRE CANTÚ, como lo son JOSÉ BENITEZ, LUCINO CERVANTES DURÁN, HORACIO REYNA DE LA GARZA, entre otros.

Pero BRUNO prefiere la comodidad y la frescura de estar en casa, alejado de actividades que le pueden redituar al partido como a la militancia

Más productivo ha sido LUCINO CERVANTES, quien elaboró un compendio de cuadros del PRI, sobre todo, de los que han presidido el CDE del partido, que en su momento desglosaremos, EN FIN. [email protected]