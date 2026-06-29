Cd. Victoria, Tamaulipas.- Sin tener pruebas en la mano estamos por creer, aceptar que desde el lado “gringo” comenzaron a llegar a México billetes verdes para atizar una guerra sucia en contra del gobierno e instituciones locales con fines de desestabilización.

El fin ulterior sería debilitar a Morena y hacerse del Congreso federal en 2027, para dar la última estocada en el 2030 con la Presidencia.

Hoy en día cualquier internauta anónimo puede inventar operativos, una captura o fuga y convertir la mentira en “noticia” con unas cuantas réplicas.

Es mal de la “libertad” de expresión de nuestros tiempos, que ha acosado con una interminable guerra de lodo al gobierno de Américo Villarreal desde que llegó al poder en octubre del 2022.

Con billetes baila el perro, dicen, y hay medios corruptibles tanto en México como en Estados Unidos. Los pasquines se dan en todos lados.

Lo vimos con inventos de un reportero sobre presunta entrevista con Carlos Monsiváis, difundida por El Universal, y la supuesta paternidad extramarital atribuida a Fernández Noroña, en Excelsior, que resultaron difamaciones según las réplicas.

El primero despidió al periodista; el segundo guardó silencio y solo incluyó el perdón de la reportera Leticia Robles de la Rosa.

En los primeros de junio los Gobernadores Américo Villarreal Anaya, de Tamaulipas, y de Sonora, Alfonso Durazo, fueron objeto de ataques desde Los Angeles Times bajo la firma de Steve Fisher (y otros), que ambos se encargaron de aclarar y echar por tierra. No les han quitado las visas ni están sujetos a investigación en los Estados Unidos.

A diferencia de la prensa mexicana, el medio gringo no se disculpó ni castigó a su reportero acreditado en México.Mucha soberbia.

Es así que “la araña ataca de nuevo” y Fisher publicó otra novela, ahora en New York Times, ya como necedad o terquedad refiriéndose a Durazo y Villarreal, y agregando algo inaudito: Que 10 altos funcionarios del gobierno colaboran en investigaciones con los americanos.

Comenzamos a creer en la inundación de verdes en las redacciones mexicas y gringas. Habrá muchos locales complotando y haciendo labor de zapa antipatria.

En lo local sigue en camino la guerra sucia en redes desde el anonimato, tanto que, el fin de semana el Gobierno del Estado publicó desmentido sobre presunto operativo para capturar a Luis García Pedraza, funcionario de Finanzas encargado de Auditoría de Comercio Exterior.

Debe estar pisando muchos cayos. No es la primera vez que se van sobre él.

Funcionario y autoridades estatales rechazaron categóricamente la versión y señalaron que no existe resolución judicial, investigación formal, procedimiento ni acto de autoridad que respalde semejantes acusaciones.

La nueva política de la 4T es no guardar silencio ante mentiras publicadas. Terminó la época en que los funcionarios no respondían confiando en que los rumores se desinflaban solos por falta de sustento. La experiencia demuestra que la mentira que no se responde termina convertida en sospecha.

Una sospecha repetida y no aclarada acaba por percibirse(sin serlo) como verdad, y la verdad inventada de transforma en munición electoral.

Las respuestas serán completas. El boletín agrega que “se analizarán y ejercerán las acciones legales que resulten procedentes” en contra de quienes hayan elaborado, difundido y replicado información falsa sobre el asunto García Pedraza.

Será diferente cuando el “fuentes informativas” que guardaron el anonimato, versiones y trascendidos sean sustituidos por números de expedientes, averiguaciones o declaraciones reales de funcionarios.

Que se trate de periódicos prestigiosos o redes, no convierte automáticamente las publicaciones en sentencias judiciales. Los medios deben investigar, preguntar y publicar y no inventar historias.

La nueva tónica puede resumirse en pocas palabras: Quien acuse, que pruebe; quien publique, que responda, y quien mienta deliberadamente, que asuma las consecuencias.

La libertad de expresión protege el derecho a informar, pero nunca deberá convertirse en patente de corso para fabricar culpables desde una red social o desde la redacción de grandes periódicos nacionales o extranjeros, que no dejan de ser pasquines.

Hablando del Gobernador Américo Villarreal, esta semana tendrá actividades en la zona sur con motivo de la presentación del auto mexicano Olinia, en cuyo proyectoparticipan los investigadores del Tec Madero, Brenda Reyes García, Pedro Martín García y Rubén Salas Cabrera.

El fin de semana AVA asistió a la reunión de Gobernadores con la Presidenta Claudia Sheinbaum, para revisar los avances del IMSS Bienestar en que Tamaulipas sigue trabajando como derecho a la salud y bienestar de nuestras familias sin seguridad social.

Mientras tanto el Rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, al reunirse con la dirigencia estatal del Sindicato Único de Trabajadores Académicos de (SUTAUAT), expresó que la casa de cultura cuenta con finanzas sanas que permiten invertir en infraestructura y servicios educativos ante la creciente matrícula estudiantil.

El sano manejo presupuestal ha permitido construirgimnasios, centros de lenguas, Cendis, Ceinas y calidad en todos los planteles; “tenemos mucho más y mejor que otras universidades”, reiteró.