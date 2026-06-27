La alcaldesa Mónica Villarreal Anaya aseguró que el objetivo es fortalecer el orden, la disciplina y el compromiso de los representantes populares, además de dejar reglas claras para las futuras administraciones.

Tampico, Tamaulipas.- El Ayuntamiento de Tampico aplicará nuevas disposiciones para fortalecer la disciplina y el compromiso de los integrantes del Cabildo, luego de entrar en vigor el Reglamento Interior que establece criterios más estrictos para justificar inasistencias y contempla sanciones para quienes incumplan con sus obligaciones.

La alcaldesa Mónica Villarreal Anaya informó que este ordenamiento busca garantizar la presencia de los regidores en las sesiones donde se toman decisiones de interés para la ciudadanía, además de sentar un precedente para las futuras administraciones municipales.

Explicó que el reglamento, vigente desde el pasado 21 de mayo, fue elaborado con la participación de los integrantes del Cabildo y ahora deberá aplicarse sin distinciones, respetando cada uno de los procedimientos establecidos.

Entre las principales modificaciones destaca que las ausencias ya no podrán justificarse únicamente por motivos personales. A partir de ahora, será necesario presentar documentación que acredite causas médicas, incapacidad o el fallecimiento de un familiar directo para que la falta sea considerada procedente.

Asimismo, la normativa establece que la acumulación de tres inasistencias injustificadas podrá derivar en medidas disciplinarias, que van desde una amonestación hasta descuentos en las percepciones económicas de los integrantes del Cabildo.

La presidenta municipal señaló que cada caso será revisado de manera individual para determinar si existen elementos suficientes que respalden la ausencia y, en caso contrario, aplicar las sanciones correspondientes conforme al reglamento.

El tema tomó relevancia tras las dudas surgidas por las ausencias recurrentes de una integrante del Cabildo, situación que será revisada por la Secretaría del Ayuntamiento para determinar si procede alguna acción administrativa.

Por su parte, la regidora Carmen Díaz Barrios explicó que el nuevo marco normativo busca fortalecer la responsabilidad de todos los representantes populares, sin importar el partido político al que pertenezcan.

Añadió que las nuevas reglas pretenden garantizar el funcionamiento adecuado del órgano colegiado y asegurar que las decisiones municipales cuenten con la participación de quienes fueron electos para representar a la ciudadanía.

Con este reglamento, el Gobierno de Tampico busca consolidar una cultura de responsabilidad institucional y asegurar el cumplimiento de las obligaciones de quienes integran el Cabildo.

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✍️ C. Bernardo Dla Rosa Cast

Director General

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