El Centro INAH Michoacán abrió una muestra que reúne piezas arqueológicas, objetos tradicionales y elementos del futbol contemporáneo para mostrar la evolución de una práctica con miles de años de historia. La exposición estará disponible gratuitamente hasta julio de 2026.

El legado del juego de pelota en Michoacán vuelve a cobrar protagonismo con una exposición que une las raíces prehispánicas de esta tradición con la pasión actual por el futbol. El Centro INAH Michoacán presenta “El juego de pelota. Pasado y presente en la historia de México”, una muestra que busca acercar al público a una de las prácticas culturales más antiguas del país.

La exposición forma parte de las actividades del Mundial Social y tiene como propósito destacar que, mucho antes del futbol moderno, las culturas mesoamericanas ya contaban con sus propios espacios de competencia, ritualidad y convivencia alrededor de la pelota.

La muestra reúne cerca de 60 piezas relacionadas con el juego de pelota prehispánico y con expresiones contemporáneas como la uarhukua, el juego de pelota purépecha que continúa practicándose en comunidades de Michoacán.

El recorrido también incluye referencias a la versión tarasca del juego, además de objetos que muestran cómo esta tradición ha sobrevivido y se ha adaptado a nuevas generaciones.

Especialistas del INAH destacan que esta práctica tiene una antigüedad de alrededor de 3 mil 500 años y que actualmente mantiene presencia en comunidades, espacios educativos y otros sectores donde se impulsa como parte del patrimonio cultural vivo.

La exposición plantea un diálogo entre dos épocas: los antiguos rituales vinculados con la pelota y el fenómeno deportivo global del futbol.

Entre las piezas que pueden observar los visitantes se encuentra la reproducción de un marcador de juego de pelota recuperado en la Zona Arqueológica de Tingambato, así como vestimentas, herramientas y elementos utilizados en la práctica tradicional.

La muestra también incorpora artículos relacionados con el futbol moderno, como balones, revistas, boletos y playeras de colecciones privadas. Entre los objetos destacados se encuentran un autógrafo del futbolista brasileño Pelé y una camiseta utilizada por Diego Armando Maradona durante el Mundial de 1986.

El recorrido inicia con obras del artista José Luis Soto González, quien documentó el uarhukua mediante pinturas y esculturas con la intención de preservar y difundir esta expresión cultural.

Investigadores del Centro INAH Michoacán explicaron que la exposición no solo presenta objetos históricos, sino que también refleja los estudios arqueológicos y documentales que permiten comprender la importancia social y simbólica de los juegos de pelota en México.

Además, el programa contempla actividades complementarias como conversatorios y demostraciones de esta práctica tradicional, con el objetivo de fortalecer el conocimiento sobre el patrimonio cultural michoacano.

“ El juego de pelota. Pasado y presente en la historia de México” permanecerá abierta hasta mediados de julio de 2026 en las instalaciones del Centro INAH Michoacán, ubicadas en Morelia.

La entrada es gratuita y los visitantes podrán recorrer la exposición de lunes a viernes, en un horario de 9:00 a 17:00 horas, para conocer cómo una tradición milenaria continúa formando parte de la identidad cultural de México.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas