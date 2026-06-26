El programa cultural llevará narración oral y propuestas escénicas a bibliotecas públicas de ambas entidades para promover la memoria, la identidad y la inclusión. Las actividades buscan convertir estos espacios en puntos de encuentro y diálogo social.

Las historias, la palabra y el teatro llegarán a nuevas comunidades con el programa “Buzón de Historias”, una iniciativa que recorrerá bibliotecas públicas de Tlaxcala y Chihuahua con actividades enfocadas en fortalecer la convivencia, la inclusión y la participación cultural.

El proyecto, impulsado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México mediante la Dirección General de Bibliotecas y el Centro Cultural Helénico, busca consolidar estos espacios como lugares de reflexión colectiva, intercambio de experiencias y construcción de paz.

En Tlaxcala, la Biblioteca Central Estatal Miguel N. Lira será sede de la presentación de “Carta al viento”, un monólogo dirigido por Sandra Félix y desarrollado junto con el actor Sebastián de Oteyza.

La puesta en escena combina elementos de narrativa testimonial y poesía para abordar temas como la memoria personal, la identidad y la diversidad sexual, generando un espacio de diálogo a través del lenguaje teatral.

La actividad también incluirá una aportación editorial con ejemplares del poemario “Él”, obra póstuma de Alejandro González Félix, como parte de las acciones para fomentar el acceso a la lectura.

El programa llegará también a la frontera norte, donde la Biblioteca del Parque Central “Rómulo y Numa Escobar Zermeño”, en Ciudad Juárez, recibirá la presentación “Metamorfosis”, a cargo de la narradora oral Irma Lucila Loya López, conocida como “Nanahuitzil”.

La propuesta está dirigida principalmente a niñas, niños y adolescentes, y combina narración, música de tambor y adaptación de textos literarios para crear una experiencia accesible e incluyente.

La artista, con amplia trayectoria en educación especial, integrará relatos del libro “Ser y Transformar; historias de luchas, orgullo y cambio”, con el objetivo de acercar a las nuevas generaciones mensajes relacionados con identidad y transformación.

Como parte del proyecto se mantiene la iniciativa “Cartas viajeras: ¡Saca el Código Postal!”, una dinámica de correspondencia comunitaria que invita a los participantes a compartir testimonios, pensamientos y mensajes con otros públicos del país.

La estrategia busca crear vínculos entre distintas regiones mediante la palabra escrita y fortalecer la memoria colectiva desde las bibliotecas locales.

Esta actividad ya ha generado participación en comunidades de estados como Tamaulipas, Hidalgo y Guanajuato, y ahora incorporará a nuevos participantes de Tlaxcala y Chihuahua.

Con estas acciones, la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y las instituciones participantes refuerzan el papel de los espacios culturales como centros de convivencia, aprendizaje y expresión ciudadana.

“Buzón de Historias” apuesta por la narración y las artes escénicas como herramientas para reconocer distintas voces, promover los derechos culturales y ampliar la participación comunitaria en diferentes regiones de México.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas