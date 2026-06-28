El Museo del Templo Mayor permitirá el acceso controlado a espacios que permanecían reservados para labores de investigación arqueológica. Los visitantes podrán conocer el templo de Ehécatl-Quetzalcóatl y una sección del antiguo juego de pelota hasta el 19 de julio de 2026 mediante recorridos guiados.

El corazón arqueológico de la Ciudad de México abrirá una nueva ventana al pasado mexica. El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) anunció que, por tiempo limitado, los visitantes podrán recorrer áreas del Templo Mayor que anteriormente permanecían restringidas al público debido a los trabajos de exploración y conservación.

La apertura especial permitirá conocer el templo dedicado a Ehécatl-Quetzalcóatl, deidad relacionada con el viento, así como una parte del antiguo espacio destinado al juego de pelota dentro del recinto ceremonial mexica.

Los espacios, ubicados en la zona correspondiente a la calle República de Guatemala, forman parte de los vestigios recuperados mediante el Programa de Arqueología Urbana (PAU) del INAH, encabezado por el arqueólogo Raúl Barrera Rodríguez.

La Secretaría de Cultura explicó que esta iniciativa busca acercar al público a zonas fundamentales del antiguo recinto sagrado tenochca, especialmente durante la llegada de visitantes nacionales e internacionales por la temporada del Mundial 2026.

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, destacó que estos recorridos permiten conocer de manera responsable el patrimonio arqueológico que permanece bajo la capital mexicana.

“Bajo la Ciudad de México permanece viva una memoria arqueológica extraordinaria, que el INAH investiga, conserva y comparte para que más personas conozcan la profundidad histórica de nuestro país”, señaló.

El acceso a estas áreas será únicamente mediante recorridos guiados con especialistas, con el objetivo de proteger los vestigios y garantizar su conservación.

Las visitas estarán disponibles hasta el 19 de julio de 2026, de martes a sábado, en horarios de 9:30, 11:00 y 12:00 horas.

Los interesados deberán solicitar cita previamente a través de los correos oficiales del Museo del Templo Mayor: [email protected] y [email protected].

Los grupos estarán limitados a un máximo de 15 personas para mantener un recorrido ordenado y preservar las condiciones del espacio arqueológico.

El Templo Mayor fue el centro religioso más importante de México-Tenochtitlan y su construcción corresponde al periodo comprendido entre 1440 y 1521, antes de la llegada de los españoles.

Aunque estas zonas podrán ser visitadas temporalmente, después del 19 de julio volverán a cerrarse para continuar con los procesos de investigación arqueológica y conservación de los materiales encontrados.

El INAH señaló que en el futuro, una vez concluidos los estudios necesarios, algunos de estos espacios podrían incorporarse de manera permanente al recorrido público del sitio.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas