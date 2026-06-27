La detección oportuna de heridas, el monitoreo constante del hato y la atención inmediata de casos sospechosos son las principales medidas para evitar la propagación del gusano barrenador del ganado y proteger la actividad pecuaria del país.

Ciudad de México.- Ante la importancia de mantener la sanidad pecuaria en el país, autoridades y especialistas reiteraron el llamado a los productores para reforzar las acciones de prevención contra el gusano barrenador del ganado (GBG), una plaga que representa un riesgo para diversas especies de animales de sangre caliente.

El gusano barrenador corresponde a la fase larvaria de la mosca Cochliomyia hominivorax, la cual deposita sus huevos en heridas abiertas de los animales. Una vez que las larvas eclosionan, comienzan a alimentarse del tejido vivo, provocando lesiones que pueden agravarse si no reciben atención inmediata.

Los especialistas señalaron que la mejor herramienta para evitar la propagación de esta plaga es la prevención. Por ello, recomiendan inspeccionar diariamente a los animales, mantener limpias y desinfectadas las heridas, y reportar cualquier caso sospechoso a las autoridades sanitarias.

Las especies más vulnerables son los bovinos, ovinos, caprinos, porcinos y equinos, aunque también pueden verse afectados perros, gatos y fauna silvestre. Asimismo, los animales recién nacidos o aquellos sometidos a procedimientos como castración, descorne o marcaje requieren vigilancia especial debido a que presentan heridas que pueden atraer a la mosca.

En casos poco frecuentes, el gusano barrenador también puede afectar a las personas cuando existen heridas expuestas y se presentan las condiciones propicias para la reproducción del insecto.

Las autoridades sanitarias destacaron que la participación de los productores es fundamental para contener la plaga, ya que la detección temprana permite actuar de manera inmediata y evitar mayores afectaciones al patrimonio pecuario.

La prevención, la vigilancia permanente y el trabajo coordinado entre ganaderos y autoridades continúan siendo las principales herramientas para mantener una ganadería sana, proteger la producción nacional y fortalecer la seguridad alimentaria del país.

Redacción | Bernardo Dla Rosa Cast

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