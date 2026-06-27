La selección francesa cerró la fase de grupos con una actuación dominante y tres victorias en el torneo. Ousmane Dembélé brilló con un hat-trick para liderar la goleada 4-1 sobre Noruega, que también consiguió avanzar a la siguiente ronda.

Francia confirmó su candidatura al título del Mundial 2026 con una exhibición ofensiva que dejó pocas dudas sobre su poderío. Los actuales campeones europeos dominaron a Noruega y se impusieron 4-1 para terminar la primera fase con paso perfecto.

El gran protagonista de la noche fue Ousmane Dembélé, quien mostró su calidad individual y se convirtió en la figura del encuentro al marcar tres goles que encaminaron el triunfo francés.

El atacante francés apareció desde los primeros minutos y abrió el marcador al minuto 7, aprovechando los espacios que dejó la defensa noruega.

Aunque Noruega intentó responder y encontró el empate parcial con Thelo Aasgaard, la reacción fue insuficiente ante una Francia que mantuvo el control del partido y volvió a tomar ventaja gracias al talento de Dembélé.

El futbolista completó su triplete antes del descanso con dos definiciones más que evidenciaron la superioridad ofensiva del conjunto francés.

En el segundo tiempo, los noruegos tuvieron la posibilidad de acercarse nuevamente en el marcador luego de un penalti a favor, pero el disparo fue desperdiciado y dejó escapar la oportunidad de poner presión sobre Francia.

Con el paso de los minutos, el equipo dirigido por los galos administró la ventaja y mantuvo el dominio hasta el cierre del encuentro.

Ya en tiempo agregado, Doué apareció con un remate de cabeza para marcar el cuarto tanto y sellar la goleada.

Con el resultado, Francia concluyó la fase de grupos con nueve puntos y una campaña perfecta, consolidándose como uno de los equipos más fuertes del Mundial 2026.

Noruega, pese a la derrota, también logró su objetivo y avanzó a los Dieciseisavos de Final como segundo lugar del grupo, manteniendo vivo el sueño mundialista.

La siguiente etapa del torneo promete poner a prueba el nivel mostrado por una Francia que llega con confianza y una ofensiva capaz de marcar diferencias.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas