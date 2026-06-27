La primera ronda del Mundial 2026 llega a su final con seis partidos que definirán posiciones y boletos rumbo a la siguiente fase. Entre los encuentros más esperados destacan Colombia ante Portugal, Inglaterra frente a Croacia y el duelo del campeón Argentina contra Jordania.

La fase de grupos del Mundial 2026 baja el telón este sábado con una jornada cargada de emociones, donde seis selecciones buscarán cerrar su participación con el mejor resultado posible antes de dar paso a la ronda de eliminación directa.

Los últimos encuentros prometen tensión, ya que algunos equipos llegan con la clasificación en juego y otros intentarán mejorar su posición dentro de sus respectivos sectores para evitar cruces complicados en la siguiente etapa.

Uno de los partidos que concentra mayor atención es el enfrentamiento entre Colombia y Portugal, dos selecciones con aspiraciones importantes en el torneo.

El conjunto colombiano buscará imponer su velocidad y capacidad ofensiva ante una escuadra portuguesa que cuenta con figuras de experiencia internacional y llega con la intención de confirmar su candidatura al título.

El duelo entre sudamericanos y europeos será uno de los principales atractivos de la jornada y podría definir el orden final del Grupo K.

Otro choque destacado será el protagonizado por Inglaterra y Croacia, selecciones que ya tienen historia reciente en competiciones internacionales.

Los ingleses intentarán mantener su fortaleza colectiva, mientras que los croatas buscarán aprovechar su experiencia en partidos de alta presión para cerrar la fase de grupos con un resultado positivo.

El campeón del mundo Argentina también tendrá actividad en esta última jornada al enfrentarse a Jordania.

La selección albiceleste buscará mantener el nivel mostrado en el torneo y avanzar con confianza a la siguiente ronda, mientras que los jordanos intentarán dar la sorpresa frente a uno de los máximos candidatos.

Además de estos encuentros, la fecha también tendrá partidos como Panamá frente a Inglaterra, Croacia contra Ghana, República Democrática del Congo ante Uzbekistán y Argelia frente a Austria, completando una jornada que definirá el panorama rumbo a los 16vos de final.

Con el cierre de la fase de grupos, el Mundial 2026 entra en su etapa más intensa, donde cada partido será definitivo y los errores podrían significar la eliminación.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas