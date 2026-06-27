Metapa de Domínguez, Chiapas.- México y Estados Unidos dieron un paso decisivo en la lucha contra el gusano barrenador del ganado al poner en marcha una nueva planta de producción de moscas estériles, una infraestructura considerada estratégica para proteger la ganadería, fortalecer la seguridad alimentaria y evitar la propagación de esta plaga en ambos países.

La inauguración fue encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, acompañada por autoridades de ambos gobiernos, quienes destacaron que la cooperación binacional permitirá reforzar las acciones sanitarias y garantizar la sanidad del hato ganadero.

Durante el evento, la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba Jazmín López Gutiérrez, recordó que desde noviembre de 2024, cuando se detectó el primer caso del gusano barrenador en Chiapas, México desplegó un operativo nacional que ha permitido inspeccionar más de 5.3 millones de cabezas de ganado, revisar 84 mil cargamentos pecuarios y liberar cerca de 7 mil millones de moscas estériles como parte de la estrategia de control.

Estas acciones han contado con la participación de miles de médicos veterinarios, técnicos especializados y productores agropecuarios, además del apoyo de integrantes del programa Sembrando Vida, quienes colaboran en la vigilancia y captura del insecto.

Uno de los anuncios más relevantes fue realizado por la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke L. Rollins, quien confirmó una inversión adicional de 83.8 millones de dólares para fortalecer la operación de la nueva planta y ampliar las acciones de prevención y erradicación del gusano barrenador en la región.

La biofábrica iniciará operaciones este 28 de junio y, durante julio, alcanzará una producción semanal de 28 millones de moscas estériles. La meta es incrementar gradualmente la capacidad hasta 100 millones por semana antes de concluir 2026, con la posibilidad de llegar a 120 millones en una etapa posterior.

La planta de Chiapas trabajará de manera coordinada con la instalación ubicada en Pacora, Panamá, que actualmente produce 100 millones de moscas estériles por semana para abastecer a Centroamérica y apoyar las campañas sanitarias en México y Estados Unidos.

Las autoridades explicaron que la Técnica del Insecto Estéril consiste en liberar machos incapaces de reproducirse, reduciendo paulatinamente la población del insecto transmisor y evitando el uso de métodos más agresivos para el medio ambiente.

Con esta estrategia regional, ambos gobiernos buscan erradicar nuevamente el gusano barrenador, proteger la producción pecuaria y restablecer una barrera sanitaria permanente desde el norte de México hasta el Tapón del Darién, en la frontera entre Panamá y Colombia.

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✍️ C. Bernardo Dla Rosa Cast

Director General

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