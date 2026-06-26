Dos potentes terremotos registrados en Venezuela provocaron una emergencia con cientos de personas afectadas. Autoridades mantienen labores de atención, rescate y evaluación de daños tras los movimientos de magnitud 7.2 y 7.5.

Venezuela enfrenta una emergencia tras los fuertes terremotos registrados el 24 de junio de 2026, los cuales dejaron hasta el momento un saldo de 188 personas fallecidas y mil 520 heridas, de acuerdo con los primeros reportes de autoridades.

Los movimientos telúricos, con magnitudes de 7.2 y 7.5, generaron afectaciones en distintas zonas del país, provocando daños materiales y movilizando equipos de rescate y atención humanitaria.

Tras los sismos, cuerpos de emergencia desplegaron operativos para localizar personas afectadas, brindar atención médica y evaluar las condiciones de edificios e infraestructura dañada.

Equipos especializados participan en las labores de apoyo, mientras autoridades mantienen vigilancia ante posibles réplicas que puedan complicar las tareas de recuperación.

Ante la situación, México activó un operativo de ayuda hacia Venezuela con personal especializado, incluyendo médicos, rescatistas, binomios caninos y elementos de apoyo, además del traslado de insumos humanitarios.

El envío busca contribuir a las acciones de atención y respuesta ante la emergencia generada por los movimientos sísmicos.

Las autoridades venezolanas mantienen los trabajos de revisión en las zonas afectadas para determinar el impacto total de los terremotos y coordinar la asistencia para las personas damnificadas.

La prioridad se concentra en atender a los heridos, garantizar apoyo a las familias afectadas y avanzar en la recuperación de las comunidades impactadas.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas