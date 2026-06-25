El presidente de Estados Unidos volvió a señalar a España por sus aportaciones a la Alianza Atlántica durante una reunión con el secretario general de la OTAN.

Las declaraciones se producen en medio de tensiones entre Washington y algunos socios europeos por gasto militar y cooperación estratégica.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó nuevamente cuestionamientos contra España al referirse a su participación dentro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), al considerar insuficiente su contribución a los compromisos de defensa de la alianza.

Las declaraciones ocurrieron durante un encuentro en la Casa Blanca con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, previo a la reunión anual de líderes de la organización.

Trump afirmó que España no ha cumplido con lo que considera una aportación adecuada y volvió a expresar su inconformidad con algunos países aliados que, según su postura, no comparten de manera suficiente las responsabilidades militares.

El mandatario estadounidense ha insistido en repetidas ocasiones en que los países miembros de la OTAN deben aumentar sus inversiones en defensa, una de las principales demandas de Washington dentro de la alianza.

Sus comentarios hacia España forman parte de una discusión más amplia sobre el reparto de responsabilidades entre los países integrantes del bloque militar.

El encuentro con Mark Rutte se realizó en un contexto de preparación para la próxima cumbre de la OTAN, donde los miembros abordarán temas relacionados con seguridad internacional, cooperación militar y financiamiento de defensa.

La relación entre Estados Unidos y sus aliados europeos continúa marcada por diferencias sobre prioridades estratégicas y niveles de participación en operaciones internacionales.

Las críticas de Trump reavivan la discusión sobre el papel de cada país dentro de la OTAN y sobre la necesidad de fortalecer la capacidad defensiva conjunta frente a nuevos escenarios globales.

España, como miembro de la alianza, ha mantenido su participación en distintas misiones internacionales y en la estructura de cooperación militar del organismo.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas