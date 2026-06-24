La compañía de telecomunicaciones reportó más de 9 millones de números celulares asociados a una identidad antes del límite establecido por la CRT. El proceso busca que usuarios vinculen sus líneas para evitar la suspensión del servicio.

A pocos días de que concluya el plazo para registrar líneas telefónicas móviles en México, AT&T informó que superó los 9 millones de números celulares vinculados con la identidad de sus usuarios, convirtiéndose en una de las primeras empresas del sector en hacer públicos sus avances dentro del proceso regulatorio.

La compañía detalló que el registro incluye usuarios de planes de pospago y prepago, como parte de la estrategia para cumplir con las disposiciones emitidas por la autoridad en materia de seguridad y control de líneas móviles.

De acuerdo con los datos compartidos por AT&T, hasta mediados de junio la empresa había logrado asociar más de 9 millones de líneas telefónicas con información de sus clientes.

El operador señaló que continúa trabajando para incorporar al registro a los nuevos usuarios que ingresan diariamente a su red, además de mantener campañas de orientación para que los clientes realicen el trámite correspondiente.

La empresa destacó que la participación de los usuarios es indispensable, debido a que la vinculación requiere que cada titular confirme sus datos personales para completar el procedimiento.

El plazo establecido por la autoridad vence el próximo 30 de junio. Después de esa fecha, las líneas que no hayan sido asociadas a una identidad podrían iniciar un proceso de suspensión conforme a las reglas definidas.

AT&T explicó que los números que no cumplan con la validación dejarían de operar una vez concluida la vigencia del saldo disponible en los casos de usuarios de prepago.

Posteriormente, tras un periodo determinado sin actividad, esas líneas podrían entrar al proceso conocido como reciclaje de numeración, donde los números pueden ser reasignados a nuevos usuarios.

El avance del registro ocurre mientras permanece la expectativa sobre una posible extensión del plazo, debido a que millones de líneas todavía no han completado la vinculación requerida.

La medida ha generado un llamado de las empresas de telecomunicaciones para que los usuarios realicen el trámite antes de la fecha límite y eviten afectaciones en sus servicios móviles.

AT&T reiteró que mantiene una postura de colaboración con la regulación y aseguró que continuará facilitando el proceso para sus clientes, con el objetivo de incrementar el número de líneas registradas antes del cierre oficial.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas