Un acuerdo entre el sindicato progresista del ISSSTE y el organismo nacional de certificación impulsará la validación oficial de conocimientos adquiridos durante años de trabajo. El programa contempla personal médico, administrativo y operativo en todo México.

Miles de trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) podrían obtener un reconocimiento oficial de sus capacidades laborales mediante un nuevo programa de certificación que busca beneficiar hasta a 80 mil empleados en todo el país.

La estrategia surge a partir de la necesidad de reconocer la experiencia acumulada por trabajadores que cuentan con años de servicio, pero que no siempre tienen documentos que acrediten formalmente sus conocimientos y habilidades, situación que puede limitar sus oportunidades dentro de la estructura laboral.

El Sindicato Nacional Progresista de Trabajadores del ISSSTE estableció una colaboración con el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer) para desarrollar un esquema que permita evaluar y certificar las competencias del personal.

Con este acuerdo, la organización sindical podrá participar como entidad certificadora y evaluadora, además de conformar un Comité de Gestión por Competencias encargado de definir los estándares aplicables a distintas funciones dentro del organismo.

El proyecto contempla una primera etapa enfocada en trabajadores con amplia trayectoria laboral, especialmente quienes ingresaron durante las décadas de 1980 y 1990 y actualmente se encuentran en una fase importante de desarrollo profesional.

El programa estará dirigido a personal de diferentes sectores, entre ellos trabajadores hospitalarios, administrativos, operadores de ambulancias y transporte, así como empleados de las Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil.

También se contemplan competencias relacionadas con atención al usuario, trabajo en equipo, transparencia y temas vinculados con igualdad y equidad laboral.

Las autoridades involucradas señalaron que la intención es reconocer los conocimientos prácticos que los empleados ya poseen, mediante evaluaciones formales, sin obligarlos a iniciar procesos de capacitación desde cero.

Los trabajadores interesados deberán comprobar experiencia en sus respectivas áreas y cumplir con una etapa de preparación y evaluación que permita acreditar sus habilidades conforme a los estándares establecidos.

El sindicato destacó que la certificación representa una herramienta para fortalecer la trayectoria laboral del personal y brindar mayor valor al conocimiento adquirido durante años de servicio dentro del ISSSTE.

El proyecto iniciará con una fase prioritaria que contempla a miles de empleados y posteriormente podría ampliarse hasta alcanzar a decenas de miles de trabajadores en diferentes regiones del país.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas