La observación del secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karl Heinz Becker Hernández, respecto al tiradero de basura en que se ha convertido Tamaulipas, es de la vida real, del día a día y, desde luego, del desinterés ciudadano por hacer del cuidado del ambiente algo cultural.

Obvio, pareciera que no hay consecuencia por el hecho de que haya basura por todos lados; el caso es que, por arrastre y su acumulación de meses y quizá hasta años, se convierte en tapón para que, durante la temporada de lluvias, toda aquella que baja de la sierra hacia las planicies, hasta llegar a los embalses, genere contaminación.

Por otro lado, en el caso de Ciudad Victoria, debido a que las autoridades municipales no logran recolectar toda la basura que se genera en cada sector capitalino, la lógica es que haya puntos en los cuales los basureros son ya focos de contaminación ambiental.

Ahora que, en términos generales, en casi todas las ciudades y poblaciones de Tamaulipas la basura forma parte del escenario, por ello es necesaria la participación ciudadana de todos los ámbitos, aunque, a fuerza de ser prácticos, alguien tiene que liderar una estrategia social de alto impacto para que vuelvan los tiempos aquellos en que, en el caso de Ciudad Victoria, se le conocía como limpia y amable.

Por la dimensión del comentario hecho por el funcionario del Gobierno del Estado, quizá valga la pena centrar la atención en un llamado a toda la población para evitar que la basura en calles y ríos principales se mantenga como el problema de contaminación en Tamaulipas, y que el remedio sobrevenga en la respuesta de todos los actores ambientales, es decir, autoridades, organizaciones de la sociedad civil y las personas: los más de tres millones de tamaulipecas y tamaulipecos que son generadores de residuos todos los días.

El punto es que, mientras exista la idea de que puede tirarse la basura donde sea, porque habrá alguien que la recoja para darle la disposición adecuada, el problema será mayor, en razón de que quienes no dan el tratamiento adecuado a sus residuos están equivocados al pensar que alguien la recogerá y la llevará al sitio correcto.

Es educación y, desde luego, cultural el asunto; por ello, una estrategia con mucha promoción, en la que se vea a las administraciones municipales, la estatal y la federal en acción a favor del control de los residuos, de entrada, en la eliminación de los más de dos mil tiraderos identificados por SEDUMA desde hace tiempo, y luego llegar a descontaminar calles y ríos mediante la colaboración de todos.

Es grotesco ver cómo personas arrojan basura desde los vehículos en los que viajan directamente a la calle, y peor aún, al no tratarse de un solo ciudadano, sino de muchos que realizan esa acción de forma mecánica y sin el menor cargo de conciencia.

Y, ojo, no se trata de culpar a los Ayuntamientos de Tamaulipas por el hecho de que la basura esté en las calles y contamine el ambiente; como fuera señalado por Becker Hernández, se trata de buscar soluciones conjuntas, porque el ejemplo más claro de que los funcionarios municipales no pueden con el problema de la basura y la limpieza de la ciudad es la capital y sus zonas rurales.

El pasado cinco de junio fue el Día del Medio Ambiente y, antes de que concluya el mes del ambiente, vale la pena poner sobre la mesa algo en prospectiva y para el futuro, por aquello de que la semana que corre inició con la conmemoración del Día de la Prospectiva, con la idea de que las sociedades actúen con visión de futuro. Ver la capital limpia y la entidad también es prospectiva pura si hay participación real.

Los otros

La consejera nacional del Instituto Electoral del país, Mtra. Frida Gómez Puga, dio cuenta en una de sus redes sociales que participó en la Sesión Extraordinaria del Consejo General, en la que fueron analizados proyectos de resolución sobre la constitución de nuevos partidos políticos nacionales, los cuales deberán estar listos en unos meses más para que puedan participar en las elecciones federales venideras.

No deja de llamar la atención a los analistas de la cosa electoral que, sobre los deseos de otra destacada profesionista de asuntos electorales, Mtra. María de los Ángeles Quintero Rentería, esta fue rebasada en la carrera por una silla en el Consejo General del INE por Gómez Puga, aunque se habla con mucha precisión de que tuvieron mayor peso las palancas de la ahora primera mujer de Tamaulipas que despacha en ese sitio.

El asunto de la Cruz Roja Delegación Tamaulipas se concretó para su nueva etapa con la formación del nuevo Consejo que preside el empresario y aspirante a político desde hace muchos años, Francisco Arellano Conde; como secretario, el doctor Ricardo Hernández Brussolo, y como tesorero, el contador Jesús Gómez, quienes tienen la encomienda de hacer que, otra vez, esa noble institución retome el gran papel que ha desempeñado en la sociedad tamaulipeca.

Los malos entendidos quedaron superados y, en poco tiempo, esa confianza que desde los tiempos de la Cruz Roja en la Plaza del Nueve Allende de esta capital se reavivará, y sus teléfonos para solicitar sus servicios volverán a sonar. Y aunque existan otro tipo de ambulancias, las de la Cruz Roja son con las que más se identifican las personas en todos los municipios de la entidad.

Por allá en Matamoros, donde el alcalde Alberto Granados Favila ya no quiere ser titular del Ayuntamiento, sino diputado federal para quedarse de nuevo con la silla de su antecesor, Mario López Hernández, resulta que, de nuevo, un restaurante más de los que hay en la Playa se cayó. Por fortuna, no hubo lesionados y, según Protección Civil estatal, muchos de esos negocios son de riesgo; por tanto, pidieron a los propietarios que los arreglen, aunque no señalaron si serían suspendidos por el riesgo estructural que tienen.

También allá anduvo la senadora Olga Sosa Ruiz para entrevistarse con las y los investigadores de la Frontera Norte, quienes tienen resultados muy interesantes sobre los estudios realizados en rubros como la violencia de género y las condiciones económicas de los trabajadores de la industria maquiladora.