Empresarios del sector turístico solicitaron inspecciones a edificios que presuntamente operan como alojamientos sin permisos comerciales. Advierten que el crecimiento de plataformas de renta temporal está generando competencia desigual frente a la hotelería formal.

La expansión de alojamientos mediante plataformas digitales encendió una nueva discusión en Puebla. La Asociación Poblana de Hoteles y Moteles pidió a autoridades municipales realizar inspecciones en edificios de departamentos que, según el sector, estarían funcionando como hoteles sin contar con los mismos permisos y obligaciones que los establecimientos formales.

Los empresarios señalaron que algunos inmuebles fueron autorizados originalmente con uso de suelo habitacional, pero actualmente ofrecen servicios de hospedaje similares a los de un hotel a través de plataformas como Airbnb.

El presidente de la organización hotelera, Manuel Domínguez Gabián, planteó que las áreas municipales encargadas de Normativa, Comercio y Protección Civil revisen estos espacios para verificar que cumplan con las disposiciones correspondientes.

El sector afirmó que no busca eliminar las plataformas de alojamiento, sino establecer reglas similares para todos los participantes del mercado y evitar prácticas que consideren competencia desleal.

Los empresarios señalaron que la diferencia en requisitos puede impactar en inversiones, operación de negocios y generación de empleos dentro de la industria hotelera tradicional.

De acuerdo con datos citados por el sector, las plataformas de alojamiento temporal han incrementado su presencia en Puebla, superando la oferta disponible de la hotelería formal.

La Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo (Sedetra) reporta que Airbnb cuenta con miles de espacios disponibles en la entidad, mientras que los complejos habitacionales representan una parte importante de esa oferta.

Los hoteleros consideran que este crecimiento modifica la competencia dentro del mercado turístico, especialmente cuando algunos edificios completos son utilizados para renta de habitaciones.

El sector recordó que Puebla realizó ajustes legales para incorporar impuestos a plataformas digitales de hospedaje, aunque consideran que aún falta mayor claridad sobre el número real de inmuebles que operan bajo este esquema.

Los empresarios insistieron en que las inspecciones permitirían conocer si los propietarios cuentan con licencias adecuadas, medidas de seguridad y permisos acordes al servicio que ofrecen.

Mientras tanto, la discusión continúa entre quienes impulsan nuevas formas de alojamiento y quienes piden una regulación más estricta para garantizar condiciones similares dentro del sector turístico.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas