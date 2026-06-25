Las autoridades sanitarias francesas detectaron un caso importado de ébola en un especialista de salud que trabajó en la República Democrática del Congo.

El paciente permanece estable bajo aislamiento y ya se activaron protocolos de vigilancia epidemiológica.

Francia confirmó su primer caso positivo de enfermedad por virus del ébola en un médico humanitario que regresó de una misión de apoyo en la República Democrática del Congo, informó el Ministerio de Salud francés.

El especialista fue identificado poco después de su llegada al país europeo y trasladado a una unidad hospitalaria especializada en enfermedades infecciosas de alta peligrosidad, donde permanece bajo estrictas medidas de seguridad.

Autoridades indicaron que el estado de salud del paciente es estable y que se mantiene aislado para reducir cualquier posibilidad de transmisión.

Tras la confirmación del caso, las autoridades sanitarias pusieron en marcha una investigación epidemiológica para identificar a las personas que pudieron haber tenido contacto con el médico.

Los posibles contactos serán monitoreados durante un periodo de 21 días, con seguimiento médico y medidas preventivas establecidas por los protocolos internacionales para este tipo de enfermedades.

El caso ocurre en medio de un brote activo en la República Democrática del Congo, donde las autoridades sanitarias han reportado un incremento de contagios y fallecimientos relacionados con el virus.

La situación en el país africano mantiene la atención de organismos internacionales debido a la presencia de transmisión comunitaria en varias zonas afectadas.

La Organización Mundial de la Salud mantiene vigilancia sobre la evolución del brote y la aplicación de medidas para contener la propagación del virus.

Francia cuenta con unidades médicas preparadas para atender enfermedades altamente contagiosas, con instalaciones diseñadas para garantizar aislamiento y protección del personal sanitario.

Las autoridades destacaron que la detección temprana permitió aplicar los procedimientos correspondientes y evitar mayores riesgos.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas