Un enfrentamiento armado en la comunidad de Santa Marta movilizó a fuerzas de seguridad brasileñas contra una organización criminal. Decenas de visitantes quedaron atrapados mientras presenciaban un amanecer en uno de los miradores turísticos de la zona.

Un operativo policial en una favela de Río de Janeiro terminó en un intenso enfrentamiento armado que generó momentos de tensión para habitantes y turistas que se encontraban en la zona. El saldo preliminar dejó una persona herida, seis detenidos y alrededor de 50 visitantes resguardados durante varias horas.

Los hechos ocurrieron en la comunidad de Santa Marta, donde elementos de la Policía Civil realizaron una intervención como parte de una estrategia contra grupos delictivos que operan en la región.

El enfrentamiento comenzó durante la madrugada, cuando los agentes ingresaron a la favela para ejecutar órdenes de arresto y cateos relacionados con presuntos integrantes del Comando Vermelho.

En ese momento, un grupo de turistas que había acudido a un mirador para observar el amanecer quedó en medio de la emergencia. Los visitantes tuvieron que tirarse al suelo mientras escuchaban ráfagas de disparos y explosiones en los alrededores.

Entre los afectados había viajeros extranjeros, incluidos visitantes de países sudamericanos, quienes permanecieron bajo resguardo hasta que la situación fue controlada.

Durante el operativo, un pasajero de un autobús resultó herido en una pierna por una bala perdida mientras circulaba cerca del acceso principal de la comunidad.

Vecinos también reportaron daños por impactos de proyectiles en algunos inmuebles de la zona, entre ellos una iglesia y edificios habitacionales.

Autoridades informaron que, después de varias horas de tensión, los agentes lograron realizar las detenciones previstas y el movimiento en el área comenzó a normalizarse, aunque las acciones de seguridad continuaron.

La intervención forma parte de la denominada Operación Contención, un despliegue de seguridad enfocado en reducir la presencia territorial y financiera de grupos criminales en Río de Janeiro.

Las autoridades brasileñas mantienen operativos constantes en comunidades donde organizaciones delictivas tienen influencia, en medio de una disputa por el control de zonas estratégicas.

El incidente vuelve a poner sobre la mesa el reto que enfrenta Río de Janeiro para equilibrar la actividad turística con los problemas de seguridad en algunas comunidades.

A pesar de que varios puntos de las favelas se han convertido en atractivos turísticos por sus vistas y cultura local, los operativos policiales y enfrentamientos representan un riesgo para residentes y visitantes.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas