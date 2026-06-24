Una resolución emitida por un juez federal en California bloqueó a nivel nacional la política que permitía detenciones de inmigrantes dentro de tribunales migratorios. La medida había generado críticas y preocupación entre organizaciones defensoras de derechos migratorios.

Un juez federal de California ordenó suspender en todo Estados Unidos la política del gobierno del presidente Donald Trump que permitía realizar arrestos de inmigrantes al interior de tribunales de inmigración, una práctica que durante meses generó controversia entre autoridades y grupos defensores de migrantes.

La decisión judicial representa un nuevo revés para las acciones de control migratorio impulsadas por la administración Trump, al limitar una estrategia utilizada por agentes federales para detener a personas que acudían a procesos legales relacionados con sus casos migratorios.

La política permitió que agentes de inmigración realizaran operativos dentro de instalaciones judiciales, situación que provocó cuestionamientos debido a que muchas personas acudían a esos lugares para cumplir con citas oficiales, audiencias o trámites relacionados con sus procesos.

Organizaciones civiles argumentaron que este tipo de acciones podía desalentar la asistencia de inmigrantes a los tribunales y afectar el acceso a procedimientos legales.

El fallo emitido desde California tiene aplicación en todo el país, por lo que impide que la práctica continúe en los tribunales migratorios mientras avanza el proceso legal relacionado con la medida.

Hasta el momento, autoridades federales han defendido las acciones de detención señalando que forman parte de sus facultades para hacer cumplir las leyes migratorias.

La resolución se suma a una serie de enfrentamientos legales entre la administración Trump y distintos tribunales federales por las políticas implementadas en materia de inmigración.

El tema permanece como uno de los puntos más polémicos dentro del debate nacional en Estados Unidos, donde funcionarios gubernamentales, jueces y organizaciones sociales mantienen posiciones encontradas sobre los límites de las acciones migratorias.

La decisión judicial podría ser apelada por el gobierno federal, mientras el impacto de la orden comienza a aplicarse en los tribunales de inmigración del país.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas