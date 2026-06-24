La Galería José María Velasco abrirá un espacio para recordar la tradición futbolera de Tepito a través de testimonios de jugadores, archivos y objetos históricos. La exposición rescata décadas de identidad comunitaria ligada al deporte y la cultura popular.

La historia del futbol en Tepito, sus protagonistas y los momentos que marcaron generaciones del barrio serán recordados en un conversatorio donde la memoria deportiva se convertirá en una ventana hacia la identidad cultural de esta comunidad.

El encuentro “El futbol y el barrio” se realizará el 25 de junio en la Galería José María Velasco, como parte de las actividades relacionadas con las exposiciones “Tepito en la cancha” y “Dinastía Duende. 50 años. Encontrando el oro al final del arcoíris”.

La exposición “Tepito en la cancha” reúne fotografías, uniformes, trofeos, medallas y documentos que muestran cómo el futbol se convirtió durante décadas en un punto de encuentro para habitantes del barrio.

Más allá de la competencia deportiva, las canchas y equipos locales funcionaron como espacios de convivencia, organización vecinal y construcción de identidad entre distintas generaciones.

El proyecto recupera materiales aportados por vecinos, exjugadores y familias que conservaron durante años recuerdos personales relacionados con equipos, partidos y figuras representativas del futbol de Tepito.

Durante el conversatorio participarán Gonzalo Juárez Ramírez y Alberto Álvarez Montes, integrantes del equipo Veteranos de Tepito, quienes compartirán experiencias y relatos sobre la evolución del futbol en la zona.

Sus testimonios permitirán conocer historias detrás de jugadores, equipos y espacios deportivos que forman parte de la memoria colectiva del barrio.

La investigación de la muestra estuvo enfocada en recuperar archivos comunitarios que permanecieron resguardados en hogares y colecciones personales hasta convertirse en parte de un relato cultural.

Además del recorrido futbolero, la Galería José María Velasco presenta la exposición “Dinastía Duende. 50 años. Encontrando el oro al final del arcoíris”, dedicada a la trayectoria de Sonido Duende y su impacto en la cultura sonidera.

La muestra reúne fotografías, documentos, materiales audiovisuales y objetos que narran cinco décadas de una tradición familiar que ha acompañado la vida cultural de Tepito y sus alrededores.

Ambas exposiciones buscan mostrar cómo el deporte y la música han sido expresiones fundamentales para fortalecer la identidad del barrio y preservar historias transmitidas entre generaciones.

La Galería José María Velasco destacó que estos proyectos surgieron a partir de procesos de investigación y colaboración comunitaria, con la participación de personas que conservaron documentos y objetos considerados parte del patrimonio cultural de Tepito.

A través del futbol y la cultura sonidera, las exposiciones ofrecen una mirada a las historias cotidianas de una comunidad que mantiene vigentes sus tradiciones y formas de expresión.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas