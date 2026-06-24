El Museo de Arte Carrillo Gil realizó un taller de upcycling donde participantes intervinieron prendas reutilizadas como una forma de expresión creativa y reflexión sobre migración, género y ecología. Los resultados serán presentados en un encuentro de arte contemporáneo.

La ropa reciclada se convirtió en una herramienta de expresión artística y diálogo social durante el taller “Upcycling”, realizado en el Museo de Arte Carrillo Gil, donde participantes transformaron prendas de segunda mano en piezas únicas a partir de sus propias experiencias e ideas.

La actividad formó parte del programa público de la exposición “María Ezcurra. Líneas de Fuga” y buscó generar espacios de reflexión sobre temas como movilidad humana, identidad, medio ambiente y diversidad cultural.

El taller fue dirigido por la diseñadora trans Uly de la Cruz, especialista en la intervención de ropa de segunda mano, quien acompañó a las y los participantes en un proceso creativo basado en técnicas de transformación textil.

Durante las sesiones, los asistentes modificaron prendas recicladas mediante diferentes métodos de intervención, explorando diseños relacionados con sus historias personales, intereses y formas de expresión.

La propuesta del upcycling busca dar una nueva vida a materiales que podrían convertirse en residuos, convirtiéndolos en objetos con valor artístico, funcional y simbólico.

Las actividades se desarrollaron en colaboración con Inspira Cambio y Casa Refugiados, organizaciones enfocadas en la construcción de comunidades inclusivas y el acompañamiento de personas en contextos de vulnerabilidad.

El proceso permitió crear un ambiente de intercambio donde las personas participantes compartieron experiencias y reflexionaron sobre la relación entre identidad, territorio y pertenencia.

Como parte de la dinámica, el grupo realizó una visita a la exposición del Museo de Arte Carrillo Gil, donde retomó elementos de la muestra para continuar con la creación de sus piezas.

Las experiencias y trabajos elaborados durante el taller serán presentados en el simposio “Desplazamientos hemisféricos desde el arte”, programado para los días 3 y 4 de julio de 2026.

El encuentro reunirá distintas perspectivas alrededor del arte contemporáneo y permitirá compartir los procesos creativos surgidos a partir de esta iniciativa.

Con este tipo de actividades, el Museo de Arte Carrillo Gil fortalece el vínculo entre arte y comunidad, promoviendo espacios donde la creación se relaciona con temas sociales, ambientales y culturales.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas