¿Cómo están? Reporta el gobierno del alcalde Eduardo Gattás Báez que mantiene desplegadas brigadas emergentes en la capital para reparar lo cientos de baches causados por las recientes lluvias en avenidas principales, calles de colonias y rutas de transporte público.

Los trabajos de rehabilitación de superficies asfáltica dañada por los escurrimientos pluviales se han realizado en puntos prioritarios de las avenidas Carlos Adrián Avilés, Tamaulipas y 16 de Septiembre, así como en las calles de mayor tránsito de la zona centro de la Capital.

Por instrucción del alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez se habilitaron cuadrillas adicionales para acelerar el trabajo de bacheo en las calles Pino Suárez de la colonia Ignacio Zaragoza; calle 29 en la Miguel Alemán; Dr. Canales de la Doctores; y Michoacán de la Norberto Zapata.

ABOGADO FERNANDO CAMPOS SE APUNTA PARA ALCALDÍA DE VICTORIA

“Estoy listo”, nos dijo con voz clara y tono firme el abogado Fernando Campos para buscar ser Alcalde de Victoria apuntándose como Candidato Independiente.

El abogado Fer Campos, como le dice mucha gente aseguró que trabaja en la creación de un “gran Ejército Ciudadano y adelantó que , por ahora, su proyecto es buscar la alcaldía por la vía independiente.

“Tenemos amigos en todos los partidos, pero el proyecto inicia como Independiente”, precisó sonriente.

Desde nuestra opinión otros dos muy fuertes aspirantes a la Presidencia Municipal de Victoria son los licenciados Hugo Reséndez Treviño y Luis Eduardo García Reyes.

Los licenciados Luis Eduardo, jefazo en Caza y Pesca de Tamaulipas y Hugo, secretario del Ayuntamiento victorense son también aspirantes fuertes a convertirse, con el voto ciudadano, en muy factibles ganadores. Claro, solo ganará uno de ellos tres, y se convertirá en Alcalde de Victoria. En mi opinión.

ANTE CALORON, GOB TAM EMITE RECOMENDACIONES

La secretaria de Salud Tamaulipas, Dra. Adriana Hernández Campos, exhortó a la población a adoptar medidas preventivas para evitar enfermedades propias de esta temporada como diarreas, lesiones térmicas, deshidratación, insolación o incluso golpe de calor a consecuencia de las altas temperaturas que llegan a superar los 40 grados centígrados en territorio tamaulipeco,

Dijo que es oportuno atender los llamados que emiten los canales oficiales además de las recomendaciones como, mantenerse bien hidratados, no exponerse a tiempos prolongados bajo el sol, mantener especial atención con los menores, adultos mayores, enfermos crónicos y grupos vulnerables.

“Por instrucciones del gobernador Américo Villareal Anaya, se reforzó la coordinación con todo el Sector Salud para atender las necesidades que pudieran provocar las altas temperaturas, y para ello, el personal se encuentra debidamente capacitado para atender cualquier eventualidad”, destacó.

Recomendó que ante síntomas como sequedad en la boca, cansancio, debilidad, dolor de cabeza, mareos se debe acudir de manera inmediata al Centro de Salud más cercano.

Y utilizar, recomienda ropa de colores claros, ligera y holgada; y artículos que permiten proteger del sol como sombreros o sombrillas, protector solar.

– En caso de realizar actividades que requieren exposición prolongado al sol, como los trabajadores de la construcción, tomar descansos de 10 minutos a la sombra.

Otras recomendaciones de suma importancia son: Lavarse las manos con frecuencia, antes de comer, al preparar los alimentos, y antes y después de ir al baño; consumir los alimentos bien cocidos; cuidar la manipulación del pescado y marisco; no dejar los alimentos por tiempos prolongados a temperatura ambiente y conservarlos en refrigeración; desinfectar debidamente frutas y verduras; y asimismo tomar abundantes líquidos y asegurarse que el agua sea desinfectada. NOS VEMOS.

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