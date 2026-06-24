Quince cuentas financieras distribuidas en México, Estados Unidos, España y Suiza. Aunque no se revelan cifras, los montos podrían ser escandalosos e insultantes para un servidor público. En nuestro país tiene once depósitos de dinero, diversificados en fondos de inversión, cuentas de cheques, afores y activos vinculados a sus prósperas empresas.

Este hombre trashumante de la administración pública federal que brincó del foxismo al obradorismo, es todo un caso. Dos cuentas en euros registradas en España, con dos propiedades de lujo adquiridas en barrios residenciales de Madrid, y en Ibiza. Este último considerado como uno de los destinos turísticos europeos más caros y ostentosos del mundo. Con paisajes paradisiacos, playas, antros, discotecas. Por estos rumbos se ubican los clubs de música electrónica mas rimbombantes de todo el planeta. Hacia esta isla de ensueño, llegan diariamente miles de personas que buscan gastar cientos de miles de euros, dándole vuelo a la dolche vita. Pero nuestro ex fiscal mexicano, no pertenece a ellos. Gertz Manero es de un club todavía más exclusivo, el de los dueños forever de ese rinconcito del clima mediterráneo.

A sus 86 años, ¿que más puede pedir un veterano del poder público que ha salido económicamente bien forrado de las entrañas institucionales, donde estuvo al frente del combate de los delitos de alto perfil. Y en cuyo periodo, los peces gordos nunca cayeron en la red?

Cuatro años con Vicente Fox, como titularidad de seguridad pública federal, y cinco años ocho meses como Fiscal General de la República con AMLO. Por ejemplos tan grotescos en cuanto a fortunas inexplicables, es que las y los mexicanos podríamos llegar a explicarnos, el fracaso en el combate a la corrupción y al narcotráfico.

Dueño de trece propiedades, incluyendo una residencia de un millón de euros en la ciudad de Madrid. Propietario de siete automóviles, entre ellos dos Rolls Royce, un Mercedes Benz y un Cadillac. Joyas y obras de arte valuadas en 18.3 millones de pesos.

Si Gertz Manero hubiese vivido en los tiempos de Juárez, seguramente que hubiese sido candidato al fusilamiento junto a Maximiliano en el Cerro de las Campanas. Es por mucho la antítesis del apotegma juarista, que recomienda a los funcionarios públicos, vivir en la justa medianía.

Pero con todo y eso, Gertz Manero solo ejemplifica la mitad del monstruo de las mil cabezas, porque atrás de él, se presume, hubo quienes pagaron generosamente su impunidad.

¿Acaso atrás de toda esta fabulosa fortuna (que supera los tesoros acumulados en su cueva, por los 40 ladrones en los tiempos literarios de Alí Babá), podamos encontrar una explicación de que durante casi siete años de justicia en su versión manerista, hubo impunidad, inacción y corrupción del más alto nivel?

Los expedientes famosos enterrados por la era Gertz Manero forman una larga lista de mausoleos de la impunidad, donde la justicia fue sometida al silencio y a la vista gorda.

Odebrecht, estafa maestra, Alito Moreno, Juan Collado, Segalmex y Ayotzinapa, figuran entre algunos de sus más emblemáticos pendones de la vista gorda.

Ah y se nos olvidaba:

A manera de colofón, también podemos decir que Gertz Manero nos quedó a deber a las tamaulipecas y tamaulipecos de bien. En el tema del exgobernador Cabeza de Vaca, la actuación de la FGR en manos de este personaje sibarita de la vida pública mexicana, simplemente pasó de noche.

——FORTALECE CARMEN LILIA OFERTA EDUCATIVA, CON NUEVA ESCUELA PRIMARIA—

En la ciudad de Nuevo Laredo, uno de los sectores de la clase trabajadora que se encontraba sin infraestructura educativa, hoy podrá contar con una escuela primaria donde podrán educar a sus hijos. Hablamos de la escuela primaria que se viene construyendo en la colonia Valle de Anáhuac, y que responde a la necesidad de ampliar la cobertura educacional, en beneficio de miles de familias de origen social modesto.

Lo anterior es muy significativo, pues se trata de una iniciativa del gobierno municipal que encabeza Carmen Lilia Canturosas Villarreal. Desde el primer momento que se planteo este proyecto, fue visto con simpatía por los habitantes del sector poniente neolaredense.

La inversión en este plantel que sin duda quedará para la historia de este muncipio, fue posible mediante una inversión de 36 millones de pesos. Contará con 12 aulas, áreas administrativas , espacios recreativos y acciones complementarias en favor de la niñez que ahí recibirá una formación escolar digna y de calidad.

Con acciones como está que invierten en el futuro, se explica el porque Carmen Lilia se ha consolidado como la alcaldesa con un mayor y mejor posicionamiento ciudadano en todo el país.