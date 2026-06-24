En el Colegio de Tamaulipas, cuyo rector es el Mtro. Marco Antonio Moreno Castellanos, hubo un interesante evento sobre los futuros y la prospectiva, o viceversa, aunque en el estricto sentido tiene que ser prospectiva y futuros.

El Día de la Prospectiva fue al inicio de esta semana, el lunes, y el Día de los Futuros es el dos de diciembre; este último comenzó a celebrarse hace cinco años tras la proclamación que hiciera la UNESCO.

De entrada, hizo recordar al matamorense que siempre quiso ser gobernador de Tamaulipas, Marco Antonio Bernal Gutiérrez, porque en la política de su partido y en la administración pública federal se movió en el ámbito de la prospectiva.

Esto que hubo en el Colegio de Tamaulipas fue un espacio académico pensado con la mirada puesta en los futuros y para impulsar la reflexión sobre escenarios del mañana, bajo la premisa de fortalecer la toma de decisiones a favor de la población.

Es echar a andar con más determinación el pensamiento estratégico a través de la prospectiva y con la idea de construir mejores futuros; por ello, el doctor Guillermo Gándara Fierro, director de la Red Iberoamericana de Prospectiva (RIBER), presentó, como invitado, una conferencia magistral denominada Vivir en futuros: reflexiones de un explorador del tiempo.

También, ya entrados en el futuro, con motivo del Día de la Prospectiva, en el Colegio de Tamaulipas fue presentado el libro El Estado del Futuro 20.0, mismo que comentó la doctora Verónica Moreno Rodríguez, profesora investigadora del COLTAM.

Para este momento es indispensable saber para qué sirve la prospectiva y, sí, a través de la reflexión establecer escenarios del mañana, anticipar retos y tomar decisiones en el presente. Por cierto, no es ni adivinanza ni clarividencia; es, además, un proceso sistemático que ayuda a explorar e imaginar múltiples futuros posibles.

La prospectiva reduce la incertidumbre porque analiza las tendencias actuales, tanto sociales como tecnológicas y ambientales, para anticipar riesgos y oportunidades a largo plazo. Además, permite construir el futuro deseado, desde el momento en que ese futuro no está escrito, lo que da pie a analizar varias alternativas para quedarse con la mejor y comenzar a construirla desde ahora.

Ahora bien, si se quiere hacer más terrenal este asunto de la prospectiva, habría que apuntar en concreto una cosa: su principal ventaja es mejorar la toma de decisiones hoy, pero con visión de mañana. Por tanto, se habla de planeación estratégica, mediante la cual, en vez de planes a corto plazo, se pueden anticipar escenarios, como cambios económicos fronterizos, la evolución del comercio con Estados Unidos y los impactos del famoso nearshoring.

En el terreno educativo, la prospectiva tiene un gran campo de acción, porque impulsa la formación de talento alineado al futuro: adaptar la educación técnica y universitaria para preparar perfiles en digitalización, industria 4.0 y transición energética.

En concreto, adoptar los futuros en la educación evita el desfase entre lo que se enseña y lo que se demanda, asunto que en la Universidad Autónoma de Tamaulipas ya se ejecuta, porque de esa institución egresan profesionistas de carreras ajustadas a la realidad laboral de las regiones, impulsado con determinación por el rector, médico Dámaso Anaya Alvarado.

Obvio, quienes no andan por las ramas en esto de la prospectiva y los futuros son los políticos de todos los partidos y coaliciones, al grado de que hay quienes ya se sienten como alcaldes y diputados locales, aunque todavía no sean ni candidatos, en virtud del futurismo que siempre ha acompañado a la grilla.

En prospectiva y basados en los futuros, ya el diputado Humberto Prieto Herrera es alcalde de Reynosa; Seguío Ojeda Castillo, también legislador, es alcalde de Nuevo Laredo; el diputado federal José Braña Mojica es el relevo del alcalde victorense, y Lorenzo Morales Amaro se quedará de nuevo como alcalde de Güémez.

En prospectiva, el diputado y doctor Víctor García Fuentes y su colega Alberto Moctezuma Castillo son reelectos para quedarse en las curules que ganaron en 2024.

También se puede ver, sin ser adivino con bola de cristal —producto de los futuros y la prospectiva—, que el alcalde de Matamoros, Alberto Granados Fávila, podría no reelegirse ni ser candidato a regidor, por la gran incertidumbre creada a partir de sus aspiraciones, complicadas por el tipo de amigos y colaboradores que tiene.

También en prospectiva, pero rumbo a 2028, la senadora Maki Ortiz Domínguez ya se ve como gobernadora de Tamaulipas, en tanto que la alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Cantú Villarreal, pasará un año muy duro en su proyecto personal de ser candidata a la gubernatura, ya que caerá en un pozo del que batallará para salir, al término de su mandato en el Ayuntamiento.

La prospectiva para el municipio de Victoria hace ver que, tras el segundo mandato del actual alcalde, sus colaboradores tendrán que comenzar de nuevo y desde atrás; por tanto, los deseos futuristas de quienes integran el gabinete del Ayuntamiento se harán trizas.

Sobre la base de fortalezas, reflexiones y tendencias, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, librará todas las observaciones que han aparecido en redes sociales sin sentido y afianzará su proyecto de transformación de las regiones, al basarse en su vocación de servicio y hacer uso de su capacidad de gestión en inversiones para modernizar ciudades y comunidades.

Este 24 de junio fue Día de San Juan, fecha que muchos relacionan con el agua. Se suponía que llovería o que, al menos, habría juegos con agua, como se establece en las tradiciones mexicanas y de otros países del orbe. Además, es santo del siempre bien recordado maestro Juan Terrazas Molina.