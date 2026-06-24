CIUDAD VICTORIA, (ASI).— Carmen Lilia Cantúrosas Villarreal aceptó la invitación y participó en la tradicional Cabalgata de San Juan realizada en el vecino municipio de Nueva Ciudad Guerrero, donde se refrendó el compromiso de fortalecer los vínculos de cooperación y amistad.

Se trata de una tradición que data de hace más de 150 años y reúne cada año a cientos de familias y cabalgantes de los municipios de Nueva Ciudad Guerrero, Ciudad Mier, Miguel Alemán y Camargo.

En esta ocasión también participaron cabalgantes de Agualeguas y Parás, Nuevo León.

“Nueva Ciudad Guerrero es un municipio vecino de Nuevo Laredo con el que mantenemos una estrecha relación de amistad, colaboración y respeto. Preservar tradiciones tan importantes como esta Cabalgata de San Juan fortalece los lazos entre nuestras comunidades, une a las familias de la Frontera Grande y nos permite seguir promoviendo nuestras raíces y nuestra identidad tamaulipeca, expresó Carmen Lilia.

La edil fronteriza acompañó a autoridades municipales, más de 200 cabalgantes y ciudadanos en el recorrido que inició en el parque “Nuevo Amanecer, para luego dirigirse al centro de Nueva Ciudad Guerrero, donde los participantes recibieron la bendición del párroco y continuar por diversas calles de la ciudad.

La jornada concluyó en el Centro Cívico de Nueva Ciudad Guerrero, donde se realizó una convivencia familiar con una taquiza para los asistentes, además de la rifa de artículos de caballería y un programa musical que permitió a las familias disfrutar de un ambiente de celebración y convivencia.

La participación de Carmen Lilia en esta emblemática festividad refrendó su compromiso de continuar impulsando el respeto a las tradiciones que dan identidad a la región y contribuyen a preservar el patrimonio cultural de las nuevas generaciones.

Hoy jueves, los funcionarios de la COMAPA de Nuevo Laredo participarán en la nueva edición del programa “Presidencia Cerquita de Ti” con un módulo en la colonia INFONAVIT donde ofrecerán diversos servicios, asesorías y beneficios.

COMAPA pondrá especial atención al programa de regularización dirigido a usuarios con adeudos mayores a dos años, a quienes ofrecerán el beneficio de acceder a esquemas especiales para ponerse al corriente en sus pagos.

Entre los beneficios disponibles se encuentra convenios desde 1200 pesos, condonación del ciento por ciento en recargos y descuentos en reconexiones, mismos que serán válidos exclusivamente durante la atención brindada en este módulo.

Así mismo, los asistentes podrán realizar aclaraciones de adeudos, reportes de fugas o fallas, actualización de datos, consulta de historial de cuenta, contratación de nuevos servicios y otros trámites relacionados con la operación del organismo.

Hoy jueves, Carmen Lilia encabezará el programa “Presidencia Cerquita de Ti” en la plaza Pies Mojados de la colonia INFONAVIT, y por la tarde entregará becas de “Juntos por el talento deportivo” en el gimnasio Nuevo de la Unidad Deportiva “Benito Juárez”.

En tanto que en el ámbito legislativo, la diputada riobravense Francisca Castra Armenta se proponer conseguir una reforma legal que impida la promoción digital de cirugías estéticas, procedimientos médicos invasivos y dietas extremas cuando sean difundidas por personas sin certificación médica o autorización sanitaria.

Se trata, dijo la diputada, de personas sin certificación médica que ponen en riesgo la salud de personas, especialmente niñas, niños y adolescentes.

Dijo que resulta importante regular que personas sin certificación médica promuevan cirugías estéticas o dietas extremas como si fueran prácticas seguras y estableció que la salud de las personas debe estar por encima de cualquier tendencia en redes sociales.

Rematamos esta colaboración con saludos cordiales para los cumpleañeros del día, especialmente el colega de Nuevo Laredo Juan Carlos Pérez Guerra y el dirigente cetemista de Matamoros, Juan Villafuerte Morales.