La continuidad en la construcción de la segunda línea del acueducto de la presa Vicente Guerrero a Ciudad Victoria, tendrá mayor supervisión por instrucciones del gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.

Por consecuencia, habrá más presencia de personal de la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, Protección Civil, Comisión Nacional del Agua, comapa y por ende, Obras Públicas.

De entrada, RAÚL QUIROGA ÁLVAREZ titular de Recursos Hidráulicos estableció que la construcción de la segunda línea lleva un avance del 60 por ciento y, en lo que comprende el resto de los trabajos, habrá mayor supervisión tanto de esas dependencias como de la constructora encargada de la obra.

El fallecimiento del joven trabajador es lamentable y por lo mismo, se deben implementar acciones encaminadas a la prevención de accidentes que, como en cada obra, se pueden registrar pero también evitar.

El gobernador VILLARREAL ANAYA permaneció al tanto de la situación que se generó en la tubería, cerca de la planta de rebombeo y giró instrucciones para supervisar los trabajos, dado que el riesgo siempre existe.

A raíz del incidente y el lamentable fallecimiento del joven trabajador, han surgido muchos comentarios en redes sociales, que en algunos casos les asiste la razón pero en otros no, porque evidencian no tener la más mínima idea de lo que realmente pasó.

Cada situación que se origina en la ejecución de este tipo de obra, deja una experiencia nueva para elementos de Protección Civil, quienes por ende, deben tener una capacitación sobre este tipo de riesgo.

De lo anterior debió tomar conocimiento el coordinador de Protección Civil LUIS GERARDO GONZÁLEZ DE LA FUENTE, porque si algo critica la gente en redes sociales, con o sin razón, es que en ellos recae la responsabilidad de salvaguardar la integridad de la población, sobre todo en este tipo de circunstancias.

De lo que pasó no hay que buscar culpables, sino más bien, establecer medidas que eviten este tipo de accidentes, en los que desafortunadamente, tienen que ver personas relacionadas con sistemas de agua potable.

Uno de los incidentes fue un día como hoy en el 2021 cuando fallecieron tres trabajadores de comapa por intoxicación al realizar cambios de válvulas, otros dos del mismo organismo operador en Padilla, por citar algunos ejemplos.

Es cierto, la coordinación entre las diferentes instancias de gobierno es mucho mejor, más rápida pero denota falta de capacitación en este tipo de casos, que eviten en la medida de lo posible, el fallecimiento de trabajadores.

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