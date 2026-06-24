Cd. Victoria, Tamaulipas.- En época de austeridad republicana, no es cualquier pixcachilla la que se llevarán los consejeros electorales municipales y distritales, proceso 2026-2027.

El IETAM lanzó convocatoria. Seguro que le sobrarán aspirantes en Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa, Tampico y Victoria, donde el billete mensual andará en 28,500 para presidentes y 19,500 consejeros simples. Los secretarios arremangarán poco más de 26 mil, sin descuento de impuestos.

Con toda justificación puede haber cientos de tiradores. El pago estaría seguro por lo menos nueve meses.

Muy buena plata en municipios con escasos electores y por tanto casillas, como Los Morelos, Miquihuana, Mainero, San Nicolás y Palmillas.

El Jefe del Consejo de San Nicolás podrá llevarse 20 mil por preparar, vigilar y contar los votos en las tres casillas que se instalan, cabecera del pueblo, ejido Las Vírgenes y Flechadores. Fácil ¿no?.

Dicen que la democracia cuesta, pero no debe ser tanto en un pueblo pobre. ¿Implica riesgos? como cualquier tarea. Solo falta que el árbitro les pague seguros de vida y gastos médicos mayores para contingencias, además de retiros y fondos especiales.

Tamaulipas anda en el promedio nacional de ingresos de consejerías. Los más jugosos son los ingresos de los consejeros estatales.

En relación con hace tres años se da un aumento reducido. Lo que pasa es que en 2023 los jefes del IETAM clasificaron tres grupos de municipios -según el número de casillas-, y en esta ocasión crearon cuatro. Para los 22 distritales la piscacha anda más o menos en lo mismo.

Si usted amable lector forma parte de ese grupo caza nóminas, está a tiempo de enlistarse. Puede mandar solicitud hasta el 31 de julio. La evaluación y aprobación a más tardar el 31 de diciembre.

Sin dejar asuntos de la elección que viene, federal y concurrente, el escándalo de registros internos está centrado en el partido mayoritario, Morena, aunque sus competidores, PAN y PRI, también se adelantaron al proceso.

El Revolucionario nombró a sus Defensores de México desde el 18 de marzo. La jefa es Doña Rosario Robles Berlanga, esa que “tiró cana” por varios años en un penal.

Desde el CEN designaron a 1,547 coordinadores para los 300 distritos y 50 para las 17 entidades en que habrá elección el 27´. Para 1,802 ayuntamientos son 6,432 activistas.

Le copiaron a Morena que, desde el sexenio de López Obrador, creó la figura de “defensores de la 4T” de cuya relación salen los candidatos a gobernadores, diputados y ediles.

Los panistas no se quisieron quedar atrás y este año imitaron con sus coordinadores del cambio y defensa de la familia, que deben quedar ratificados ahí por agosto.

El escándalo por licencias de senadores y diputados se genera porque Morena es el que tiene mayores posibilidades de ganar en los tres niveles de gobierno. Lo mismo que pasaba con el Revolucionario Institucional.

Por cierto, le dimos una revisada a las 30 licencias de legisladores que van por las gubernaturas y no, no hallamos el nombre de Maki Ortiz Domínguez, quien vive en Reynosa desde hace algunos años.

Nos comentan que tiene derecho a ser candidata al gobierno de Chihuahua, de donde es originaria, y en San Luis Potosí, al que representa en el Senado de la República. Con seguridad esperará el 2028 para hacer la lucha por Tamaulipas. La elección estatal se dará conjuntamente con Hidalgo, Durango y Oaxaca.

Tratándose de cuatro demarcaciones con seguridad seránpostuladas mitad damitas y mitad caballeros ¿quién para Tamaulipas? Hay una senadora muy activa que tiene años pisando territorio, organizando, creando una estructura que, en un momento dado, le daría el triunfo.

Ahora mismo Olga Sosa Ruiz andaba por Valle Hermosodonde entregó insumos y dialogó con personal del Hospital IMSS Bienestar, y se reunió con el grupo Hermanas Unidas que hace tareas contra cáncer de la mujer.

Horas antes Sosa sostuvo encuentro con la comunidad artística y cultural de Matamoros, teniendo como escenario el Museo del Ferrocarril.

Falta tiempo pero, evaluaciones hasta hoy hacen saber que en 2028 Tamaulipas podría -podría- tener una gobernadora, y de Tampico.

Solo como dato, el único ejecutivo originario del puerto ha sido Manuel Agapito Ravizé, quien terminó el ejercicio en febrero de 1975.

Por los terrenos de la UAT, más de 3,200 estudiantes lograron certificarse con éxito en competencias técnicas y habilidades digitales en el marco del Programa de Microcredenciales UAT 2026, implementado por el Rector Dámaso Anaya Alvarado.

En el cumpleaños de la presidenta Claudia Sheinbaum, este miércoles, el Gobernador Américo Villarreal la felicitóy le deseó mucha salud, alegría y éxito. “Con admiración yrespeto, las y los tamaulipecos le expresamos nuestro cariño y reconocimiento”, escribió en redes.

Ante la gravedad del desabasto de agua en Victoria, debido a la rotura de tubería del acueducto presa Vicente Guerrero, el alcalde Eduardo Gattás implementó y se puso al frente de un plan emergente de distribución en las colonias afectadas, escuelas y hospitales.

Es el tercer día en que la ciudad está sin agua derivado del incidente que costó la vida a un obrero que laboraba para la nueva línea del acueducto.