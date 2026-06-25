Luego de un largo camino de asambleas y de revisiones de listas de sus militantes, entre otros requisitos, las dirigencias de las agrupaciones Somos México, de Paz, México Tiene Vida y Que Siga la Democracia, celebraron ayer que la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE), les haya otorgado el registro como partidos políticos para poder participar en las elecciones del 2027.

Los cuatro nuevos partidos políticos se suman a los seis que actualmente tienen ya registro, es decir al PAN, PRI, PT, PVEM, MC y Morena, cuya participación ampliará las opciones que tendrán los ciudadanos en las elecciones del 2027, cuando se elegirán a 500 diputados federales, 17 gobernadores, 680 presidentes municipales y 1,088 diputados locales.

Cabe señalar, que dos de los cuatro nuevos partidos políticos deberán primero esperar las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que preside el magistrado Gilberto Bátiz García, acerca de diversas irregularidades en ingresos y gastos que se les detectaron a México Tiene Vida y Que Siga la Democracia.

En el caso de México Tiene Vida que fue la agrupación política que más irregularidades se le detectaron incluida la intervención de ministros de culto y un intento de soborno a una funcionaria del INE para que les validará una asamblea que se quedó sin quórum, cuyos casos son ventilados en el TEPJF.

Con la llegada de los cuatro nuevos partidos políticos, el INE deberá de realizar ajustes al financiamiento público para el resto del año, por lo que debe redistribuir el presupuesto que asciende a 3 mil 685 millones de pesos.

Ante la participación de 10 partidos políticos en las elecciones del 2027, varias organizaciones civiles han lanzado fuertes críticas por lo oneroso que se ha vuelto el sistema de partidos en nuestro país, sobre todo porque no representa un avance en la democracia mexicana.

Señalan que los requisitos para crear un partido político deberían de ser más estrictos o complicados porque en la actualidad son fáciles de cumplir, como se puede constatar en el hecho de que el presidente la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, Hugo Eric Flores Cervantes, ha conformado dos veces un partido político, el primero fue el Partido Encuentro Social (PES) que obtuvo su registro nacional en 2014 y lo perdió en el 2018, luego formó el Partido Encuentro Solidario (PES) en el 2020 y lo perdió en el 2024.

Y como le ha redituado muy bien económicamente en ambas ocasiones porque recibió más de mil millones de pesos en prerrogativas, ahora tiene el Partido Paz para participar en la elección del 2027, cuyo récord pasará a la historia del sistema de partidos en nuestro país.

Ahora los nuevos partidos políticos Somos México, de Paz, México Tiene Vida y Que Siga la Democracia, deberán de obtener por lo menos el 3% de la votación válida de las elecciones del 2027 para conservar su registro que ayer les otorgó la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE.

Y hablando de las elecciones del 2027, entre las 17 gubernaturas que estarán en juego el próximo año, destaca la que se celebrará en Chihuahua, en donde el PAN se ha mantenido por más de 100 años.

Tan es así, que la senadora con licencia Andrea Chávez Treviño de Morena luego de que antier se registró para ser coordinadora de la 4° T y posteriormente candidata a la gubernatura en aquella entidad federativa, se puso el reto de acabar con la hegemonía del PAN.

Sin embargo, el sueño de la amiga muy querida del senador Adán Agusto López Hernández por gobernar Chihuahua, se podría frutar porque el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, también buscará la coordinación de Morena para luego obtener la nominación a la gubernatura que actualmente ostenta la panista María Eugenia Campos Galván, mejor conocida como Maru Campos.

Y es que a pesar de que la senadora con licencia Chávez Treviño tiene más de un año en campaña, lo cierto es que no tiene el apoyo de militantes y simpatizantes de Morena en Chihuahua, incluso varios han señalado abiertamente que mejor se vaya a cuidar a su nueva hija que está por nacer.

Por último, a seis días de que concluya el plazo para el registro de líneas telefónicas se estima que más de 80 millones de números celulares todavía no han sido vinculados, por lo que la mayoría de estos usuarios esperan que haya una prórroga, sobre todo ahora que la presidenta Claudia Sheimbaum Pardo anunció que será este jueves 25 de junio, cuando el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), José Antonio Peña Merino, dé a conocer una extensión del plazo para realizar el registro.

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