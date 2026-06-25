Guardia Estatal despliega operativos de seguridad en celebraciones públicas por el Mundial.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con el propósito de garantizar la sana convivencia y preservar la integridad de la afición tamaulipeca, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) a través de la Guardia Estatal mantiene la presencia y vigilancia en los municipios que organizan la proyección y celebraciones públicas para apoyar a la Selección Mexicana de Futbol.

Tras el último triunfo del conjunto mexicano en la justa internacional, hinchas de Tamaulipas compartieron su pasión por este deporte en concentraciones pacíficas en las que la presencia de la Guardia Estatal constató el respeto a la infraestructura y a la integridad de la afición.

Algunos de los municipios en los que se realizó este despliegue fueron: Ciudad Victoria, Nuevo Laredo, Mante, Reynosa y Tula, entre otros, en dónde se registró saldo blanco en sus reuniones celebradas en espacios públicos.

Al ser nuestro país una de las tres sedes en las que se encuentra desarrollándose este evento deportivo, la SSPT reafirma su compromiso de mantener la proximidad con la ciudadanía y reitera el exhorto a mantener la paz y el respeto durante los encuentros de personas aficionadas a este deporte.