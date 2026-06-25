Matamoros, Tamauipas.- Una profunda tragedia ha conmocionado a la comunidad luego de que una menor de edad perdiera la vida tras ser atropellada la noche del miércoles sobre la avenida Camino Real. De acuerdo con los primeros reportes difundidos por familiares, la pequeña se dirigía junto a su padre cuando ambos fueron embestidos por un vehículo.

La menor, identificada por sus seres queridos como Macaria, falleció a consecuencia de las lesiones sufridas, mientras que su padre, Juan de Dios, permanece hospitalizado en estado grave, luchando por su vida.

Familiares señalaron que el conductor presuntamente abandonó el lugar tras el accidente, por lo que esperan que las autoridades esclarezcan los hechos y determinen las responsabilidades correspondientes.

En medio del dolor, Isa López, tía de la menor, solicitó el apoyo de la ciudadanía para hacer frente a los gastos funerarios y médicos que enfrenta la familia.

“Con el alma rota y con un profundo dolor en mi corazón les vengo a pedir alguna ayuda para mi sobrina que lamentablemente perdió la vida. Mi tío Juan de Dios está muy grave, son muchos los gastos y no nos damos abasto. Les agradeceríamos mucho cualquier apoyo, aunque sea un peso”, expresó.

Quienes deseen brindar apoyo económico pueden hacerlo mediante la siguiente cuenta proporcionada por la familia:

Banco: BanCoppel

Número de tarjeta: 4169 1608 6443 9873

Titular: Esther Isabel López Almaraz

La comunidad ha comenzado a expresar sus condolencias y solidaridad con la familia, mientras esperan que las investigaciones permitan esclarecer este lamentable hecho y se haga justicia.

🕊️ Descanse en paz, Macaria.

Redacción | Bernardo Dla Rosa Cast

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