Este acercamiento fortalece la vinculación de los carpinteros del CEDES Altamira con empresas muebleras

Altamira, Tamaulipas.Junio 25 de 2026– Como resultado del trabajo interinstitucional entre la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) y la Secretaría de Economía de Tamaulipas, representantes del sector empresarial local visitaron los talleres del Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Altamira para establecer proyectos conjuntos relacionados con la comercialización de muebles.

Las empresas que participaron en este acercamiento con personas privadas de la libertad (PPLs) fueron la Mueblería Villarreal y Tienda Bienvenutti, cuyos representantes presenciaron una presentación técnica de los procesos y resultados de los proyectos que realiza la población penitenciaria que desempeña el oficio de la carpintería y tapicería al interior del centro.

La comitiva realizó un recorrido guiado por la directora del CEDES Altamira, Yolanda Garibay Caballero, y el subdirector técnico, Edgar Iván Sánchez Jiménez, por el módulo seis e incluyó una visita a los talleres y la exhibición de artesanías elaboradas por PPLs bajo la marca “Manos Tamaulipecas Productos que Transforman Vidas”.

Por parte de la SSPT participaron en esta vinculación el director de Reinserción Social y Servicios Post-Penales, Pedro León Aranda Gutiérrez; y la jefa del Departamento de Promoción y Desarrollo Laboral, Brenda Iveth Torres Castillo; por parte de la Secretaría de Economía de Tamaulipas, acudió la directora para la Creación y Formalización de Empresas, Nancy Garza Estrada; y el jefe del Departamento de Atención a las Cooperativas y al Emprendimiento Colectivo, Luis Gabriel Martínez Cruz.