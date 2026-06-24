El Complejo Cultural Los Pinos será escenario de una muestra dedicada a las expresiones artísticas, gastronómicas y artesanales de Oaxaca. El encuentro reunirá comunidades, cocineras tradicionales, músicos y creadores los días 4 y 5 de julio.

La riqueza cultural de Oaxaca llegará al corazón de la Ciudad de México con un festival que reunirá música, danza, gastronomía, artesanías y tradiciones ancestrales en el Complejo Cultural Los Pinos, donde visitantes podrán conocer parte del legado de los pueblos originarios de la entidad.

El encuentro denominado “Oaxaca en Los Pinos” ofrecerá durante dos jornadas una muestra de las distintas regiones del estado, con la participación de artistas, productores, cocineras tradicionales y artesanos que compartirán sus conocimientos y expresiones culturales.

La programación contempla presentaciones de bandas filarmónicas, agrupaciones tradicionales, compañías de danza y propuestas contemporáneas que reflejan la diversidad musical del estado.

Entre las actividades destacan participaciones de agrupaciones comunitarias, intérpretes de lenguas originarias y artistas que mantienen vivas expresiones como la música de viento, la poesía oral y los ritmos tradicionales.

Además, el público podrá conocer una réplica de la Tumba 1 de San Pablo Villa de Mitla, un espacio que busca acercar a los visitantes a la herencia arqueológica y simbólica de la cultura zapoteca.

Uno de los principales atractivos será la muestra culinaria que reunirá platillos representativos de diferentes regiones de Oaxaca, con recetas transmitidas entre generaciones.

Los visitantes podrán disfrutar de preparaciones tradicionales como tlayudas, moles, tamales, tostadas, guisos regionales, bebidas típicas y productos elaborados con ingredientes originarios de las comunidades participantes.

Las cocinas tradicionales serán un punto de encuentro para conocer no solo los sabores del estado, sino también las historias y conocimientos que acompañan cada platillo.

El festival también contará con espacios dedicados al trabajo artesanal, donde creadores mostrarán técnicas como alfarería, textiles, talla en piedra, elaboración de alebrijes y otras expresiones que forman parte de la identidad oaxaqueña.

Además, se realizarán talleres participativos para que asistentes puedan acercarse a procesos artesanales y conocer el valor cultural detrás de cada pieza.

La iniciativa busca fortalecer la difusión del patrimonio cultural de Oaxaca y generar un espacio de encuentro entre comunidades creadoras y visitantes de distintas edades.

El festival se realizará los días 4 y 5 de julio de 2026, en un horario de 10:00 a 17:00 horas, con actividades gratuitas para el público en general en el Complejo Cultural Los Pinos.

Con música, sabores y tradiciones, Oaxaca mostrará la diversidad de sus pueblos y la vigencia de una cultura construida a través de generaciones.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas