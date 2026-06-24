La fiebre mundialista no ha generado el mismo beneficio económico para todo el sector restaurantero de Guadalajara. Mientras algunos establecimientos alcanzan aumentos de hasta 30% en consumo, la mayoría mantiene cifras similares a las del año pasado.

La expectativa de una gran derrama económica por el Mundial de futbol no se ha reflejado de manera uniforme en los restaurantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara, donde sólo una parte del sector ha logrado aprovechar el movimiento generado por los aficionados.

De acuerdo con representantes de la industria restaurantera, los mayores beneficios se han concentrado en negocios ubicados en zonas con alta presencia de visitantes y espacios donde los seguidores se reúnen para disfrutar los encuentros deportivos.

Los establecimientos ubicados en corredores gastronómicos y áreas de convivencia han registrado incrementos importantes en sus ingresos, con repuntes que alcanzan alrededor del 30% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Entre los puntos con mayor actividad destacan zonas comerciales, turísticas y gastronómicas de Guadalajara, Zapopan y otros sectores reconocidos por concentrar restaurantes, bares y espacios de entretenimiento.

Sin embargo, la realidad para el resto del sector es diferente. Cerca de seis de cada diez negocios no han reportado un crecimiento significativo en ventas y mantienen un comportamiento similar al habitual.

Empresarios restauranteros señalan que la afluencia depende principalmente de la ubicación del establecimiento y de su capacidad para convertirse en punto de reunión durante los partidos.

Los restaurantes considerados de destino, es decir, aquellos que no se encuentran dentro de los principales corredores de convivencia, han tenido un impacto más limitado y continúan con niveles de operación semejantes a los registrados antes del torneo.

Además del consumo generado por aficionados locales, la presencia de turistas también ha influido en los hábitos de pago, con una mayor utilización de tarjetas bancarias y métodos electrónicos en los establecimientos.

La industria restaurantera destaca que el uso de dinero electrónico continúa creciendo, especialmente entre visitantes que prefieren realizar sus compras mediante tarjetas en lugar de efectivo.

Este comportamiento refleja una tendencia que se ha fortalecido en eventos de gran convocatoria, donde los consumidores buscan opciones de pago rápidas y seguras.

Aunque la transmisión de partidos representa una oportunidad para atraer clientes, algunos restaurantes han enfrentado dificultades relacionadas con fallas en plataformas de señal, situación que ha generado inconformidad entre establecimientos que prepararon espacios especiales para los aficionados.

Pese a que el impacto económico ha sido desigual, el sector mantiene confianza en que los encuentros de mayor relevancia, especialmente los de la Selección Mexicana y las etapas decisivas del campeonato, puedan aumentar la llegada de clientes.

Los empresarios esperan que conforme avance el torneo crezca la actividad en restaurantes que funcionan como centros de convivencia y que la derrama económica alcance a un mayor número de negocios.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas