La revista digital del INAH celebra seis años de difusión histórica, arqueológica y antropológica con más de 70 ediciones publicadas. El proyecto se ha convertido en un archivo digital de la riqueza cultural de Chihuahua y la región del septentrión mexicano.

La memoria histórica y cultural de Chihuahua encontró en la plataforma digital un espacio para mantenerse vigente. La revista GacetINAH Chihuahua celebra seis años de circulación ininterrumpida como un proyecto editorial dedicado a acercar el patrimonio del norte de México a lectores de distintas generaciones.

La publicación mensual del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) nació en 2020, durante la etapa más compleja de la pandemia de COVID-19, como una alternativa para mantener el vínculo entre especialistas y sociedad ante la suspensión de actividades presenciales.

Lo que comenzó como una edición sencilla de pocas páginas evolucionó hasta convertirse en una revista digital con contenidos especializados, reportajes, entrevistas, fotografías, reseñas y artículos enfocados en historia, arqueología, antropología y conservación del patrimonio.

A lo largo de sus seis años de existencia, GacetINAH Chihuahua ha documentado aspectos fundamentales de la historia regional, desde investigaciones sobre la antigua ciudad de Paquimé y la cultura Casas Grandes, hasta estudios relacionados con el Camino Real de Tierra Adentro y el patrimonio biocultural del estado.

Sus páginas también han abordado temas vinculados con comunidades indígenas, arquitectura tradicional, fotografía histórica, procesos sociales y la protección de monumentos considerados parte de la memoria colectiva.

La revista se ha convertido en una ventana para conocer el trabajo que realizan arqueólogos, historiadores, restauradores y especialistas dedicados a investigar y proteger el patrimonio tangible e intangible.

La edición número 72 representa un momento destacado dentro de la trayectoria editorial del proyecto, que ha mantenido una publicación constante y adaptada a las nuevas formas de comunicación digital.

En sus contenidos recientes participan investigadores como el lingüista Sergio Moreno Soberanes, quien analiza la diversidad del lenguaje en Chihuahua y otras regiones fronterizas, así como la arqueóloga América Malbrán Porto, con estudios relacionados con piezas y expresiones del patrimonio prehispánico mexicano.

Otros trabajos recientes exploran la historia de los espacios públicos de la ciudad de Chihuahua, la importancia del Río del Norte para Ciudad Juárez y distintos elementos que forman parte de la identidad cultural del estado.

El crecimiento de GacetINAH Chihuahua refleja el interés por proyectos que permiten divulgar el conocimiento histórico y científico mediante herramientas digitales.

Con acceso gratuito, la revista continúa fortaleciendo la difusión del patrimonio del norte del país y consolidándose como un espacio donde la investigación académica encuentra una conexión directa con la sociedad.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas