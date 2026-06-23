La exposición “Leonardo: el genio para descubrir” estará disponible del 26 de junio al 4 de octubre del 2026; de 10:00 a 18:00 horas en BARCO, Centro Cultural para las Infancias, en el sur de Tamaulipas

Tampico, Tamaulipas.Junio 23 de 2026– Con el objetivo de brindar una experiencia diseñada para que niñas, niños, jóvenes y familias descubran la vida, obra y legado de uno de los personajes más influyentes de la historia universal: Leonardo da Vinci, este 26 de junio se inaugurará la exposición digital inmersiva “Leonardo: un genio por descubrir”.

La exposición es resultado de la visión y el impulso del Gobierno del Estado de Tamaulipas, que coloca a la cultura, la educación y el bienestar de las infancias como pilares fundamentales para el desarrollo social.

“Para nosotros es muy importante que las infancias tengan acercamientos de calidad al arte y la cultura, por ello desde BARCO, Centro Cultural para las Infancias se crean procesos comunitarios para niñas, niños y jóvenes que puedan incidir positivamente, como en esta muestra que busca fortalecer el interés por el conocimiento”, destacó Héctor Romero – Lecanda, director general del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA).

Señaló que es a través de experiencias significativas que vinculan disciplinas como el arte, la ciencia, la tecnología y la historia, que se promueven espacios donde las infancias pueden desarrollar su imaginación, creatividad y pensamiento crítico.

Esta exposición surge como una producción del equipo de BARCO, quienes se inspiraron en la obra de Leonardo da Vinci para crear gráficos y una experiencia inmersiva para niñas, niños y jóvenes.

Por su parte, Magdalena Argüello González, coordinadora de BARCO, destacó la importancia de acercar estos contenidos a las nuevas generaciones, ya que la muestra es un recorrido visual por las ideas, inventos, estudios y creaciones artísticas que convirtieron a da Vinci en un símbolo de la creatividad humana.

“Con esta exposición buscamos que las infancias descubran que Leonardo da Vinci fue mucho más que un gran pintor, podrán conocer sus aportaciones al arte, la proporción áurea, sus increíbles invenciones, su capacidad de observación y hasta sus curiosos métodos de escritura en código”, expresó Argüello González.

“Leonardo nos enseñó que la curiosidad, la creatividad y el conocimiento pueden transformar nuestra manera de entender la realidad, y esperamos que esta muestra inspire a las nuevas generaciones a imaginar, crear y hacer preguntas sobre el mundo que les rodea”, agregó.

Por último señaló que el Gobierno del Estado de Tamaulipas, la Secretaría de Bienestar Social, el ITCA y BARCO invitan a las familias para visitarlos en Av. Emilio Portes Gil No. 2302, Col. Obrera en Tampico, Tamaulipas y conocer esta exposición, la cual está incluida en el boleto de entrada.